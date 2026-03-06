Στα ξενοδοχεία της Λεμεσού όπου φιλοξενούνται προσωρινά κάτοικοι του Ακρωτηρίου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις συνθήκες διαμονής τους και να ακούσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, μετά την απομάκρυνσή τους από την κοινότητα για λόγους ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τρία ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται συνολικά δεκάδες κάτοικοι της κοινότητας. Στο ξενοδοχείο Harmony φιλοξενούνται 47 άτομα, ενώ στο ξενοδοχείο Καπετάνιος Οδύσσεια 31 άτομα.

Από το ξενοδοχείο Μονιάτης στη Γερμασόγειας όπου φιλοξενούνται ακόμη 62 άτομα, ο ο κ. Χαρτζιώτης ανέφερε ότι η επίσκεψή του είχε ως στόχο να ευχαριστήσει τους κατοίκους για την κατανόηση που επιδεικνύουν, αλλά και να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Πράγματι, σήμερα επισκέφθηκα τα τρία ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται κάτοικοι από το Ακρωτήρι. Ήθελα πρώτα απ’ όλα, εκ μέρους της Προεδρίας, να τους ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείχνουν», ανέφερε.

Όπως είπε, πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, καθώς και της υγείας και της σωματικής τους ακεραιότητας, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται κοντά στις Βρετανικές Βάσεις.

«Ο λόγος για τον οποίο βρίσκονται σήμερα στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση της ασφάλειας των ίδιων, των οικογενειών τους, των παιδιών και των ευάλωτων ατόμων που φιλοξενούνται», σημείωσε.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους φιλοξενούμενους για τυχόν ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αναφέρουν είναι ότι βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό και κατανοητό», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι γίνεται καθημερινή αξιολόγηση κινδύνου για την περιοχή, με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

«Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν οι συνθήκες να επιτρέψουν στους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να επανέλθουμε όλοι σε μια φυσιολογική ζωή», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για πιθανή παράταση της εκκένωσης της κοινότητας Ακρωτηρίου μέχρι τη Δευτέρα, ώστε να συμπέσει με την επιστροφή των Βρετανών στη βάση Ακρωτηρίου, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογεί όλα τα δεδομένα.

«Όντως φαίνεται ότι οι Βρετανικές Βάσεις έχουν λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση. Και εμείς αξιολογούμε όλα τα δεδομένα και μέχρι το απόγευμα θα μπορέσουμε να δώσουμε ασφαλείς πληροφορίες τόσο για το θέμα αυτό όσο και για άλλα ζητήματα, όπως τα σχολεία και οτιδήποτε άλλο προκύψει», κατέληξε.