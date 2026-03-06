Τα πρώτα τεστ που έγιναν από το οικονομικό επιτελείο της Kυβέρνησης έδειξε πως η κυπριακή οικονομία αντέχει, μέχρι στιγμής, τους κραδασμούς που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η μακροχρόνια διαχείριση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια που θα έχει ο πόλεμος, καθώς όσο μεγαλύτερο διάστημα κρατήσει, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το σοκ στην παγκόσμια οικονομία, η οποία ίσως συμπαρασύρει και την οικονομία της χώρας μας.

Πάντως, εκτιμάται από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην κυπριακή οικονομία ακόμη και αν η έκρυθμη κατάσταση παραταθεί μέχρι και τέσσερις εβδομάδες.

Τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών επεξεργάστηκαν διάφορα σενάρια και έκαναν ασκήσεις επί χάρτου. Συγκεκριμένα, εξέτασαν τόσο το βασικό όσο και το ακραίο σενάριο, σε σχέση με τον οικονομικό αντίκτυπο, τα οποία κατέδειξαν πως η κυπριακή οικονομία είναι θωρακισμένη.

Σε δύο επίπεδα οι κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι από την πολεμική κρίση για την Κύπρο είναι ο τουρισμός και η αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας, καθώς και ο πληθωρισμός. Στο κομμάτι της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου φαίνεται να εξομαλύνεται η κατάσταση, καθώς κάποιες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είχαν αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις από και προς την χώρα, τις έχουν επαναρχίσει.

Επίσης, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έλαβαν οι κυπριακές αρχές από ξένους τουριστικούς πράκτορες στο εξωτερικό, στην τουριστική έκθεση στη Γερμανία, οι οποίοι διαβεβαίωσαν πως δεν προτίθενται να αλλάξουν το σχεδιασμό τους για το καλοκαίρι. Στο επίπεδο του πληθωρισμού και ο κίνδυνος για έντονες πιέσεις, το οικονομικό επιτελεί εκτιμά πως μπορούν να αναχαιτιστούν καθώς ο πληθωρισμός κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Τον Φεβρουάριο, ο πληθωρισμός παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα καθώς ήταν σχεδόν μηδενικός , με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 0,1%.

Θωρακισμένη η οικονομία, λέει ο Μάκης

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για τα πρώτα σενάρια που εξετάστηκαν, δίνοντας διαβεβαιώσεις πως η κυπριακή οικονομία είναι θωρακισμένη.

Ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στον «Φ», δήλωσε πως, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες, δεν θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία. Όπως είπε, σε περίπτωση που η σύρραξη παραταθεί, τότε θα υπάρξουν πληθωριστικές πιέσεις λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, επισημαίνοντας πως η Κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Αν υπάρξουν αυξήσεις από πιθανή άνοδο της τιμής του πετρελαίου, η οικονομία είναι σε θέση να απορροφήσει περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, είναι ικανοποιητικά τα ταμειακά αποθέματα της χώρας και η οικονομία είναι ανθεκτική, για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις. Σε σχέση με τον τουρισμό, είπε πως εάν παραταθεί η κρίση ίσως υπάρξει κάποιος επηρεασμός με τις κρατήσεις και τις αφίξεις, ωστόσο, με την επανέναρξη των πτήσεων από κάποιες αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ο υπουργός εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας πως είναι πολύ ενωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα.

Θα γίνει ενημέρωση στο ECOFIN

Την ερχόμενη Τρίτη, κατά το Συμβούλιο Υπουργών του ECOFIN, στο οποίο θα προεδρεύσει ο κ. Κεραυνός, θα γίνει μια ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα που θα προκύψουν στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Χθες, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως το κράτος έχει τα εργαλεία και τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις και να στηρίξει τους πολίτες. Αναφορικά με τον τομέα του τουρισμού, σημείωσε πως «το πλάνο αντίδρασης, για να μπορέσει να προσδιοριστεί και να καθοριστεί θα πρέπει πρώτα από όλα να προσδιοριστεί η έκταση και η περίοδος που θα εξελίσσεται αυτή η περιφερειακή κρίση».

Οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αξιολογούν τα δεδομένα που προκύπτουν, ενημερώνοντας τον αρμόδιο υπουργό.