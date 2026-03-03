Οι επιθέσεις με drone στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, καθώς και η ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, έθεσαν σε συναγερμό και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, καθώς, όπως φαίνεται, οι επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες από ό,σες αναμενόταν.

Αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις ότι οι συνέπειες θα περιορίζονταν μόνο στον τομέα του τουρισμού. Ωστόσο, το γεγονός ότι η χώρα βρέθηκε στο δίνη του πολέμου, φαίνεται να αυξάνει τους κινδύνους.

Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς, όπως αύξηση στις τιμές των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, στον ηλεκτρισμό, καθώς και σε ευρύ φάσμα προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Χθες, η μία σύσκεψη διαδεχόταν την άλλη στο Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης από τους τεχνοκράτες. Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι οι πιθανές επιπτώσεις δεν θα εμφανιστούν άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου.

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός είχε συνάντηση με τους επικεφαλής των τμημάτων του υπουργείου, στους οποίους έδωσε οδηγίες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να ετοιμάσουν διάφορα σενάρια σε σχέση με τους οικονομικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη η χώρα. Παράλληλα, θα εξεταστούν και διάφορα μέτρα που θα συμβάλουν στην αναχαίτιση των κινδύνων αλλά και των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» ότι είναι πρόωρο να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αυξηθεί εκ νέου ο πληθωρισμός, λόγω της αναμενόμενης ανόδου της τιμής του πετρελαίου. Τα σενάρια που βρίσκονται υπό επεξεργασία λαμβάνουν υπόψη τον επηρεασμό των επενδύσεων, τις αυξήσεις των τιμών και τις ακυρώσεις ταξιδιών από τουριστικούς πράκτορες, σε συνάρτηση με τη διάρκεια του πολέμου. Όσο περισσότερο παρατείνεται η σύρραξη, τόσο θα αυξάνονται και οι επιπτώσεις.

Τις επόμενες ημέρες, οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να παραδώσουν έκθεση με τα διάφορα σενάρια στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος με τη σειρά του θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πέραν του Υπουργείου Οικονομικών, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται τα Υπουργεία Ενέργειας, Μεταφορών και Εργασίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, καθώς και η Κεντρική Τράπεζα.

«Νούμερο 1» δημοσιονομικός κίνδυνος

Στην Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων που συνόδευε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, στους κινδύνους που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβανόταν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των αναταραχών στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των δημοσιονομικών κινδύνων αναφερόταν η επαναφορά των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της συνεχιζόμενης σύρραξης Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς και το ενδεχόμενο ασύμμετρης επέκτασής τους.

Παράλληλα, στους κινδύνους περιλαμβανόταν και η επιδείνωση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η οποία θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ο κίνδυνος ενδεχόμενης αύξησης στη ροή μεταναστών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αναδείξει την ανάγκη για διαρθρωτική στήριξη των τομέων παραγωγής, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και αυτάρκους οικονομίας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω κινδύνους, παραμένει η ανάγκη για τη διατήρηση μιας συνετής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και, παράλληλα, την προώθηση στοχευμένων μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών δράσεων, μέσω, μεταξύ άλλων, και της άντλησης πόρων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό», προστίθεται στην έκθεση.

Καταλήγοντας, σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες στοχεύσεις θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ευελιξία της κυπριακής οικονομίας και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πάντως, παρά τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπη η κυπριακή οικονομία, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν θετικοί. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ της χώρας το 2025, σε πραγματικούς όρους, αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ σε τρέχουσες τιμές η αύξηση ανήλθε στο 4,5%.