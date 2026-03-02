Κατά 3,8% σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου το 2025, ενώ σε τρέχουσες τιμές η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,5%, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σε πραγματικούς όρους, το ΑΕΠ ανήλθε στα €30,52 δισ., καταγράφοντας θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2024. Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα €36,32 δισ., αντανακλώντας τη συνολική διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ανάπτυξη του 2025, με βάση την προσέγγιση παραγωγής, αποδίδεται κυρίως στους τομείς Ενημέρωση και Επικοινωνία, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Κατασκευές, καθώς και στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και την Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Σε επίπεδο δαπανών και σε τρέχουσες τιμές, η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 6,7%, φθάνοντας τα €6,82 δισ., ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 3,7% στα €20,65 δισ.. Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατέγραψε άνοδο 2,3% στα €7,35 δισ., ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,3%, στα €35,52 δισ.. Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% στα €34,04 δισ., ασκώντας πιέσεις στο συνολικό αποτέλεσμα του ΑΕΠ.

Ισχυρή επίδοση στο τέταρτο τρίμηνο

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ΑΕΠ σε πραγματικούς και εποχικά προσαρμοσμένους όρους αυξήθηκε κατά 4,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, φθάνοντας τα €7,76 δισ..

Σε τριμηνιαία βάση, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του έτους, το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 1,4%. Η θετική αυτή επίδοση αποδίδεται κυρίως στους τομείς Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Ενημέρωση και Επικοινωνίες, καθώς και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της οικονομίας προς το τέλος του έτους.