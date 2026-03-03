Αν κρίνουμε από εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών και ακαδημαϊκών, από τα drones που εισβάλλουν στον ενάεριο μας χώρο μπορεί να γλιτώσουμε, όχι όμως και από ένα νέο κύμα πληθωρισμού, πάνω που είχε γίνει συνήθεια τους τελευταίους μήνες να ανακοινώνονται χαμηλά ποσοστά για την κυπριακή οικονομία. Από τα πιο χαμηλά της Ευρωζώνης.

Ήδη από χθες οι αγορές έστειλαν τα πρώτα τους μηνύματα, με το πετρέλαιο να ξεπερνά κάποιες ώρες τα 80 δολάρια το βαρέλι, να πέφτει λίγο πιο κάτω στη συνέχεια και όλοι αγωνιούν τι θα γίνει σήμερα που θα συμπληρώσουμε άλλο ένα 24ωρο πολεμικής σύρραξης.

Όσο αυξάνονται τα 24ωρα, θα αυξάνονται και οι συνέπειες στην οικονομία. Το είπε πολύ σωστά χθες στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάριος Ζαχαριάδης. Οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από το πόσο παρατεταμένη θα είναι η διένεξη, σύμφωνα με τον καθηγητή. «Δεν μπορεί να προβλέψει κάποιος πόσο θα κρατήσει», είπε.

Ο κ. Τραμπ είπε την Κυριακή πως υπολογίζει πως η νέα του ειρηνευτική συνεισφορά στον πλανήτη θα πάρει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Πολύς χρόνος, αρκετός για να έρθουν όλα τούμπα. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι και το φυσικό αέριο, είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα και είναι όλα τα άλλα που θέλουν ενέργεια για να παραχθούν, να μετακινηθούν στις αγορές, να τύχουν εμπορίας και κατανάλωσης. Πιο… δοκιμασμένη συνταγή για πληθωρισμό από τις τιμές των πετρελαιοειδών και το κόστος της ναυτιλίας -και τις αυξήσεις λόγω περιρρέουσας- δεν υπάρχει, το ζήσαμε πολλές φορές.

Το νέο επεισόδιο περιφερειακής διένεξης στην περιοχή μας είναι ήδη πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Η πτώση ενός drone στις βάσεις Ακρωτηρίου και η αναχαίτιση κάποιων άλλων μάς υποχρεώνει να ανησυχούμε για την ασφάλειά μας στην Κύπρο. Δεν θέλει και πολύ ένα drone να ξεφύγει από τα αντιαρεπορικά και να πέσει σε κατοικημένη περιοχή αντί σε εγκαταστάσεις των Βρετανών. Θέλουμε – δεν θέλουμε αυτός ο πόλεμος μάς αγγίζει άμεσα.

Από την άλλη, ξέρουμε καλά πως οι πόλεμοι έχουν και οικονομικές συνέπειες. Είναι μεν εκατό φορές προτιμότερες οι οικονομικές συνέπειες από τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά είναι και αυτές επώδυνες, μεσοπρόθεσμα έστω και σε ένα άλλο επίπεδο.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μπρεντ χθες συνδέεται άμεσα με την παρακώλυση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι μόνο μία ένδειξη μιας γενικότερης ανησυχίας των εμπόρων, που σε μερικές μέρες θα ξεθωριάσει. Αν όπως είπε ο Τραμπ αυτός ο πόλεμος θα πάρει περίπου ένα μήνα, η τιμή του βαρελιού πιθανότατα θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Για παραδόσεις τους επόμενους μήνες, βαθιά μέσα στο 2026.

Κατά τον κ. Ζαχαριάδη, οι αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου αυξάνουν τις πιθανότητες ύφεσης, ενώ δημιουργείται μία ευρύτερη ανησυχία, αν στην περίπτωση που τερματιστεί ο πόλεμος παραμείνει ή αυξηθεί η αστάθεια στο Ιράν, με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή.

Άλλοι αναλυτές επισημαίνουν στον ευρωπαϊκό Τύπο ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι βέβαιο πως θα αποτρέψουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε νέες μειώσεις επιτοκίων. Άλλωστε, το έχουν πει πολλές φορές και η κ. Λαγκάρντ και άλλα μέλη του συμβουλίου: Αποφασίζουμε αναλόγως εξελίξεων. Και η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να ανατρέψει τους σχεδιασμούς που γίνονταν στην ΕΚΤ, στο Eurogroup και την Κομισιόν έως πριν μερικές ημέρες.

Αναμένουμε να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις της κυπριακής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών. Στην προηγούμενη φάση αυξημένου πληθωρισμού το κρατικό ταμείο δεν βγήκε χαμένο. Έφαγε τα μούτρα της όμως μια σημαντική μερίδα της κοινωνίας. Θα αντέξει ένα δεύτερο πληθωριστικό κύμα, ιδιαίτερα αν αυτό συνοδευτεί, όπως προειδοποιούν οικονομικοί αναλυτές, και από ενδείξεις ή φαινόμενα ύφεσης;

Μακάρι βέβαια να μην απογειωθούν άλλα drones και με τον πληθωρισμό και την κατανάλωση κάτι θα σκεφτούμε. Υγεία και ασφάλεια πάνω απ’ όλα, αυτό δεν λέμε μεταξύ μας;