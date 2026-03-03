Η ύπαρξη των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και η πρόθεση του Λονδίνου να τις εμπλέξει ενεργά στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αυξάνουν τους κινδύνους για το νησί, μετά και τα περιστατικά με επιθέσεις drone. Μια δεύτερη πηγή κινδύνου για την Κύπρο αποτελεί η δράση τρομοκρατών που ενδεχομένως να έχουν στρατολογηθεί από το ιρανικό καθεστώς.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι η Λευκωσία μπαίνει στο στόχαστρο είτε των Φρουρών της Επανάστασης είτε της Χεζμπολάχ λόγω των ενεργειών του Λονδίνου, το οποίο έδειξε πως δεν έχει πρόθεση να ενημερώνει την κυπριακή κυβέρνηση έστω κι αν θέτει το νησί σε κίνδυνο.

Το γεγονός ότι ενώ δίνονταν διαβεβαιώσεις σε ανώτατο επίπεδο από το Λονδίνο προς τη Λευκωσία ότι δεν θα εμπλακούν οι βάσεις στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, μερικές ώρες αργότερα ο πρωθυπουργός Στάρμερ σε διάγγελμά του ανακοίνωσε εμπλοκή όλων των βρετανικών βάσεων, ενόχλησε την κυπριακή κυβέρνηση, η οποία προχώρησε σε σχετικά διαβήματα.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στη διάρκεια του χθεσινού Εθνικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πέραν της έκφρασης δυσφορίας για τη συμπεριφορά των Βρετανών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εγείρει και θέμα βάσεων.

Από τον Λίβανο στο Ακρωτήρι

Η δυσφορία της κυπριακής κυβέρνησης έναντι των Βρετανών προκύπτει και από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν στους πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν εντός του εδάφους των Βάσεων.

Το πρώτο ντρόουν «Σαχίτ 136» εντοπίστηκε 55 χιλιόμετρα από το Ακρωτήρι από τους Βρετανούς. Αυτοί φρόντισαν να ειδοποιήσουν μόνο τους δικούς τους που βρίσκονταν εντός των βάσεων και όχι τους Κύπριους που διαμένουν στις γύρω κοινότητες και ιδιαίτερα τους κατοίκους της κοινότητας Ακρωτηρίου που γειτνιάζει με τις βάσεις.

Το συγκεκριμένο ντρόουν κτύπησε πάνω σε υπόστεγο προκαλώντας ελαφριές ζημιές.

Χθες το μεσημέρι εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως δύο ντρόουν τα οποία και πάλι κατευθύνονταν προς τη βάση Ακρωτηρίου. Τα δύο ντρόουν που είχαν ως στόχο τις βρετανικές βάσεις εκτοξεύθηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στον «Φ» ότι δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν.

Είχαν τελικά ως στόχο το Ισραήλ

Όσον αφορά τους δύο πυραύλους για τους οποίους ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είχε αναφέρει ότι κατευθύνονταν προς την Κύπρο, αυτό που προκύπτει από τις πληροφορίες που συλλέξαμε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας είναι πως αυτοί είχαν ως στόχο το Ισραήλ και τελικά αναχαιτίστηκαν από τους Αμερικανούς.

Η μεγάλη ανησυχία των αρχών

Η συμπεριφορά των Βρετανών αλλά και οι ενέργειες κατά των βάσεων μπορεί να προκαλούν αναστάτωση, ωστόσο η μεγαλύτερη ανησυχία των αρχών προέρχεται από πιθανά τρομοκρατικά κτυπήματα.

Αυτό που προκύπτει από τη χθεσινή συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είναι πως ένα τρομοκρατικό κτύπημα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Από τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους οι αρχές της Δημοκρατίας και τις αναλύσεις των έως τώρα δεδομένων προκύπτουν τα εξής:

Πρώτον, υπήρχαν ενδείξεις για πιθανά τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο. Οι συλλήψεις Αζέρων που εισήλθαν στο έδαφος της Δημοκρατίας μέσω της νεκρής ζώνης και του αεροδρομίου Λάρνακας δεν θεωρούνται άσχετες.

Δεύτερον, στα κατεχόμενα υπολογίζεται ότι υπάρχουν πέραν των δέκα χιλιάδων Ιρανών ενώ πολλοί είναι οι Ιρανοί που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη στρατεύει ξένους υπηκόους και όχι Ιρανούς όταν πρόκειται για τρομοκρατικές επιθέσεις, ώστε η ίδια να θεωρείται αμέτοχη.

Τρίτον, στα κατεχόμενα υπάρχει οργανωμένη κατάσταση από τη Χαμάς, η οποία έχει και γραφείο. Η Χεζμπολάχ δεν έχει γραφείο στα κατεχόμενα.

Αύξηση όλων των ελέγχων

Ο φόβος για κινήσεις τρομοκρατών από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές ανάγκασε τις κυπριακές αρχές να προχωρήσουν σε πιο αυστηρούς ελέγχους στα οδοφράγματα και κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Από ποιους ζητήθηκε βοήθεια

Ενημερώνοντας το Εθνικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε – σύμφωνα με τις πληροφορίες μας – ότι θα ζητηθεί η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου η Κύπρος να ενισχυθεί με συστήματα αντι-ντρόουν. Το αίτημα αυτό θα μεταφερθεί σε διάφορα επίπεδα αναμένοντας ανταπόκριση.

Οι δύο χώρες από τις οποίες η Κύπρος ζήτησε συνδρομή και υπήρξε ανταπόκριση είναι η Ελλάδα και η Γαλλία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του το απόγευμα της Δευτέρας ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε συνδρομή από τη Γαλλία ανάλογη με αυτή από την Ελλάδα.

Σε ερώτηση ποια συνδρομή ζητήθηκε από Γαλλία απάντησε ότι πρόκειται για συνδρομή αντίστοιχη όπως αυτή της Ελλάδας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται. Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη, ενώ κατευθύνονται προς την Κύπρο δύο φρεγάτες.

Μετά το μπάχαλο έτρεξαν να τα μαζέψουν οι Βρετανοί

Η Λευκωσία αναλώθηκε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σε ένα μαραθώνιο διπλωματικών ενεργειών προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μπάχαλο που είχε προκληθεί με τη στάση των Βρετανών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απαντώντας σε ερώτηση του κυπριακής καταγωγής βουλευτή, Πάμπου Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχει την ευκαιρία στη διάρκεια της ημέρας (χθες) να μιλήσουν ξανά.

Ένας από τους λόγους έκφρασης δυσφορίας από πλευράς Λευκωσίας ήταν και το γεγονός ότι ενώ Χριστοδουλίδης και Στάρμερ είχαν συνομιλήσει ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν είχε κάνει καμιά αναφορά για χρήση των βάσεων στην Κύπρο για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αργότερα σε δημόσια δήλωσή του είχε αναφερθεί στην πρόθεση του Λονδίνου να χρησιμοποιήσει όλες τις βάσεις της Βρετανίας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Λευκωσία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

Στη διευκρινιστική του απάντηση προς τον κ. Χαραλάμπους ο Κιρ Στάρμερ τόνισε πως: «Οι βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και αυτό ήθελε να διαβεβαιώσει εκ νέου τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήγησε χθες στο βρετανικό κοινοβούλιο πως έκανε λόγο για αίτημα των ΗΠΑ προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις για συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς. Όπως είπε στη συνέχεια το βράδυ της Κυριακής «λήφθηκε η απόφαση να αποδεχθούμε το αίτημα προκειμένου να αποτραπεί το Ιράν από το να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή σκοτώνοντας αθώους πολίτες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή Βρετανών, και πλήττοντας χώρες που δεν είχαν καμία ανάμιξη».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στη συνέχεια πως: «Για να είμαστε σαφείς, η χρήση των βρετανικών βάσεων περιορίζεται στους συμφωνημένους αμυντικούς σκοπούς. Δεν συμμετέχουμε στις επιθετικές δραστηριότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η βάση για την απόφασή μας είναι η συλλογική αυτοάμυνα μακροχρόνιων φίλων και συμμάχων και η προστασία των βρετανικών ζωών. Είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και έχουμε συντάξει μια περίληψη της νομικής μας συμβουλής, η οποία το ορίζει σαφώς».