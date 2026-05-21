Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ΔΗΚΟ στη Λευκωσία σε Μέγαρο Σπύρος Κυπριανού, με τον Πρόεδρο του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, να δηλώνει στον χαιρετισμό του πως το γεγονός «αποτελεί μια πράξη ιστορικής μνήμης, σεβασμού και αναγνώρισης προς τον ιδρυτή και στον ιστορικό ηγέτη της παράταξης».

Απευθυνόμενος σε φίλους, μέλη και στελέχη του ΔΗΚΟ, που παρευρέθηκαν στην τελετή ονοματοδοσίας στο ισόγειο του εν λόγω κτηρίου, λίγα μόλις 24ωρα πριν τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το ΔΗΚΟ.

«Οφείλουμε την ιστορική πορεία του κόμματος μας σε έναν άνθρωπο, στον Σπύρο Κυπριανού, στον ηγέτη που ανέλαβε την Κύπρο, στην δυσκολότερη της στιγμή, που ανέλαβε την ηγεσία του λαού μας και συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση της κυπριακής δημοκρατίας, που πήρε την χώρα από τα χαλάσματα της εισβολής και πέτυχε το οικονομικό θαύμα της δεκαετίας του 1980. τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας και του λαού του», είπε.

Σημείωσε ότι η ονοματοδοσία του κτηρίου, το οποίο ανεγέρθηκε με τη συμβολή δωρεών από μέλη και φίλους του κόμματος προ δεκαετιών, αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του ιδρυτή της παράταξης, αλλά και της προσφοράς του προς το κόμμα μας και προς την Κύπρο.

Αναφερόμενος στη συμβολή του ΔΗΚΟ, είπε ότι έχει συμβάλει στο να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα, για να αναγεννηθεί η Κύπρος μετά την καταστροφή του 1974, για να ξεκινήσει η πορεία ένταξης στην ΕΕ, αλλά και για να ολοκληρωθεί η ένταξη σε ΕΕ και Ευρωζώνη. «Διασώσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία από το σχέδιο ΑΝΑΝ, οριοθετήσαμε την ΑΟΖ της Κύπρου και φυσικά βγάλαμε την χώρα μας από το μνημόνιο μέσα σε τρία χρόνια, βοηθήσαμε να βγει η Κύπρος από την χρεοκοπία και την οδηγήσαμε σε οικονομική ανάπτυξη», συνέχισε. «Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του Δημοκρατικού Κόμματος», πρόσθεσε.

«Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα ευθύνης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «απέναντι στην απελπισία, στην τοξικότητα, στην μιζέρια που κάποιοι καλλιεργούν καθημερινά εμείς πιστεύουμε ότι η Κύπρος έχει προοπτική, η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει την οικονομική της ανάπτυξη, να συνεχίσει με συνθήκες πλήρους απασχόλησης, να γίνει περιφερειακό κέντρο υγείας, να γίνει κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας, να μπει στη ζώνη Σένγκεν, να εξάγει το δικό της φυσικό αέριο το 2028».

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μερίδιο και μέρισμα από τις επιτυχίες της κυπριακής οικονομίας. «Εμείς θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας αλλά και για να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας θα εισπράξουν αυτό που δικαιούνται», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έτσι δίνεται συνέχεια στην πορεία που ξεκίνησε ο ιδρυτής του κόμματος, Σπύρος Κυπριανού.

Ακολούθως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Μάρκος Κυπριανού, ευχαριστώντας τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ εκ μέρους της οικογένειας του Σπύρου Κυπριανού για την τιμή προς τον πατέρα του. «Εδώ το ΔΗΚΟ τιμά τον ιδρυτή του, υιοθετεί τις παρακαταθήκες και δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα και τις προσπάθειες που άρχισαν με τον Σπύρο Κυπριανού, που άρχισαν με τον Δημοκρατικό Κόμμα», είπε.

Σημείωσε ότι «το ΔΗΚΟ ιδρύθηκε και ανέλαβε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στις πιο δύσκολες στιγμές του κυπριακού ελληνισμού, βοήθησε να σταθεί ξανά εκεί στα πόδια και να γίνει ακόμα και πιο δυνατή από ό,τι ήταν πριν η Κύπρος, συνέχισε αυτό το ρόλο σ’ όλες τις φάσεις της σύγχρονης ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας, αλλά δεν τελείωσε εδώ ο ρόλος και η αποστολή του».

Κατέληξε ότι το ΔΗΚΟ έχει να προσφέρει πολλά ακόμα στην Κύπρο και ότι «θα είναι η φωνή, η μετριοπαθής, η συνετή, η εποικοδομητική, που θα συμβάλει σε περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας, της Κύπρου μας και κάποια μέρα να οδηγήσει επιτέλους και στην απελευθέρωση».