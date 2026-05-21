Σε σχέση με τα σημερινά περιστατικά επιθέσεων και παρεμπόδισης της εκτέλεσης των καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής, από ομάδες πολιτών κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών σε κτηνοτροφικές μονάδες στα πλαίσια διαχείρισης και εφαρμογής του εκτάκτου σχεδίου του Αφθώδους Πυρετού, ο Κλάδος Υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, αναφέρουν ότι η ασφάλεια των κτηνιάτρων και παρακτηνιατρικού προσωπικού που επιτελούν το έργο τους, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Όπως σημειώνουν, έχουν ήδη καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος συναδέλφων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στον Τύπο όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο.

Δηλώνουν ξεκάθαρα και απερίφραστα ότι, «εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα από τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα προχωρήσουμε σε αποχή από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, περιλαμβανομένων των δειγματοληψιών, εμβολιασμών, θανατώσεων και διαδικασιών αποζημίωσης».