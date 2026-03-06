Πτήσεις που είχαν προσωρινά διακοπεί λόγω της κατάστασης στην περιοχή, επαναρχίζουν, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα των δύο αεροδρομίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την Hermes Airports, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 84 πτήσεις στη Λάρνακα και 25 πτήσεις στην Πάφο, ενώ υπάρχουν 34 ακυρώσεις πτήσεων στη Λάρνακα και 4 ακυρώσεις στην Πάφο.

Στη βελτίωση της συνδεσιμότητας συμβάλλει η επανέναρξη των πτήσεων της easyJet από το Λονδίνο τόσο για το αεροδρόμιο Λάρνακας όσο και για το αεροδρόμιο Πάφου, καθώς και με πτήση από και προς το Βερολίνο για το αεροδρόμιο Λάρνακας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hermes Airports.

Προστίθεται ότι «τις επόμενες ημέρες η εταιρεία επαναφέρει όλο το προγραμματισμένο πτητικό της πρόγραμμα, με προορισμούς όπως η Βασιλεία, το Μπρίστολ, το Μάντσεστερ και το Εδιμβούργο και το Άμστερνταμ». Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε μία μέρα μετά την επανέναρξη πτήσεων της British Airways που είχαν προσωρινά διακοπεί, ενώ ο Όμιλος Lufthansa επαναφέρει το πρόγραμμά του από αύριο Σάββατο 7 Μαρτίου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μαρία Κουρούπη, Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, και Επικοινωνίας της Hermes Airports αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζεται τα τελευταία 24ωρα σε σχέση με τη συνδεσιμότητα της Κύπρου και είπε πως «καθημερινά όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες επαναφέρουν τις πτήσεις τους, στέλνοντας ένα ισχυρό θετικό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα ως προορισμό».

Πρόσθεσε ότι «μετά την British Airways, ακολούθησε η easyJet που συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της, ενώ παρατηρείται σταδιακή αποκατάσταση της συνδεσιμότητας μέρα με τη μέρα. Επιπλέον, από αύριο Σάββατο αναμένεται να επαναρχίσει πτήσεις η Lufthansa καθώς και οι αερογραμμές του ομίλου της, όπως οι Austrian Airlines, Eurowings και η Edelweiss Air».

Η κα. Κουρούπη σημείωσε ακόμα ότι «χρειάζεται ψυχραιμία ως προς τις εκτιμήσεις για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και ότι καθοριστικός παράγοντας για την πορεία του τουρισμού θα είναι η διατήρηση των πτητικών προγραμμάτων όπως αυτά είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του πολέμου».

Παράλληλα, συνέχισε, «πρέπει να γίνουν προσπάθειες από όλους τους φορείς του τουρισμού για καθησυχασμό τόσο του επιβατικού κοινού, όσο και των αεροπορικών εταιρειών και οργανωτών ταξιδιών, προτάσσοντας μια θετική εικόνα για τη χώρα μας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου, με βάση τον προγραμματισμό των εταιρειών, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 84 πτήσεις στη Λάρνακα και 25 πτήσεις στην Πάφο, ενώ υπάρχουν 34 ακυρώσεις πτήσεων στη Λάρνακα και 4 ακυρώσεις στην Πάφο». Όπως σημειώνεται, «οι ακυρώσεις πτήσεων και για τα δύο αεροδρόμια έχουν μειωθεί κάθετα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και αφορούν κυρίως προορισμούς της Μέσης Ανατολής, όπου οι πτήσεις έχουν διεθνώς περιοριστεί στο ελάχιστο».

H Hermes Airports ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα από τα δύο αεροδρόμια με τις σειρά χωρών και αεροπορικών εταιρειών.

Λάρνακα: Ηνωμένο Βασίλειο – Wizz Air, British Airways, easyJet. Ελλάδα – Aegean, Sky Express, Cyprus Airways, Wizz Air. Πολωνία – Lot, Wizz Air. Γερμανία – easyJet, Eurowings, Lufthansa. Oλλανδία –easyJet. Αυστρία – Ryanair, Austrian Airlines. Σερβία – Air Serbia, Wizz Air. Αυστρία – Αustrian, Ryanair. Βουλγαρία – Wizz Air. Ρουμανία – Wizz Air. Αίγυπτος – Egypt Air. Ουγγαρία – Wizz Air. Ιταλία – Wizz Air, Cyprus Airways. Γαλλία – Cyprus Airways. Βέλγιο – Aegean. Ελβετία – Easyjet, Edelweiss. Αρμενία – Wizz Air, FLYONE. Ισπανία – Wizz Air. Σλοβακία – Wizz Air. Τσεχία – Wizz Air. Γεωργία – Georgian Airlines, Wizz Air. Λετονία – Air Baltic. Μολδαβία – Wizz air. Λιθουανία – Wizz Air. Λίβανος – Middle East Airlines. Ιορδανία – Royal Jordanian. Δανία – SAS. Νορβηγία – Norwegian. Φινλανδία – Sunclass Airlines. Βόρεια Μακεδονία – Wizz Air. Σουηδία – Sunclass Airlines

Πάφος: Ηνωμένο Βασίλειο – Jet2, Ryanair, British Airways, easyJet. Ελλάδα – Ryanair. Πολωνία – Ryanair, Wizz Air. Γερμανία – Ryanair. Αυστρία – Ryanair. Βουλγαρία – Ryanair. Λιθουανία – Ryanair. Ρουμανία – Ryanair. Λετονία – Ryanair. Ουγγαρία – Ryanair. Ολλανδία – Ryanair. Κροατία – Ryanair. Ιταλία – Ryanair. Ιρλανδία – Ryanair. Γαλλία – Ryanair.

Σύμφωνα με την Hermes Airports, «το κοινό που επιθυμεί ή έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει προτρέπεται να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή/και να απευθύνεται στον ταξιδιωτικό του πράκτορα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και κρατήσεις».

ΚΥΠΕ