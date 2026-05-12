Ένα νέο εργαλείο για ταυτοποίηση των ψηφοφόρων θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στις φετινές βουλευτικές εκλογές. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους Κύπριους πολίτες να εξασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα προσκομίζοντας την ταυτότητα τους ηλεκτρονικά.

Η ταυτοποίηση του ψηφοφόρου από αυτή την εκλογική διαδικασία δεν θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία ταυτότητας, αλλά και μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, εξήγησε στο philenews την πολύ απλή διαδικασία που θα ακολουθείται, η οποία θα προσφέρει στους πολίτες μια εναλλακτική λύση ταυτοποίησης, που σίγουρα είναι πιο κοντά στον σημερινό τρόπο ζωής όπου σχεδόν τα πάντα γίνονται μέσω της τεχνολογίας.

Αυτό που θα πρέπει να είναι έτοιμοι οι ψηφοφόροι να προσκομίσουν στα εκλογικά κέντρα την Κυριακή 24 Μαΐου, είναι το QR Code που αντιστοιχεί στην ταυτότητα τους. Αυτόν τον κωδικό, ο κάθε πολίτης μπορεί να τον βρει στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», νοουμένου ότι έχει ήδη καταχωρήσει εκεί το δελτίο ταυτότητας του.

Ο προεδρεύων του εκλογικού κέντρου καθώς και άλλοι εργαζόμενοι εκεί, θα έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν το QR Code, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του ψηφοφόρου. Μετά την ταυτοποίηση, η διαδικασία που θα ακολουθείται για εξασφάλιση ψηφοδελτίου θα είναι η ίδια με όσους θα ψηφίσουν με φυσική παρουσία ταυτότητας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών συστήνει σε όλους τους ψηφοφόρους να έχουν μαζί τους και την ταυτότητα με φυσική παρουσία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατό περισσότερο ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην ψηφοφορία.