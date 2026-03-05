Οι επιθέσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και προέρχονται κυρίως από τον Λίβανο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα» με τον Αλέξη Παπαχελά.

«Οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και κατά κύριο λόγο οι επιθέσεις που έχουν αναπτυχθεί προέρχονται από τον Λίβανο», ανέφερε συγκεκριμένα. Οπως πρόσθεσε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου και είχαν τηλεφωνική συνομιλία την προηγούμενη ημέρα. «Για να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν ως στόχο τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο βαλλιστικής επίθεσης από το Ιράν, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε σε σχέση με τους βαλλιστικούς πυραύλους. Οι Βρετανοί βρίσκονται σε εγρήγορση όταν υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Από το Ιράν σε πολλές περιπτώσεις στόχος είναι το Ισραήλ. Aρα περνούν από την περιοχή, από την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και είναι κάτι που παρακολουθείται πολύ προσεκτικά».

Αναφερόμενος στα μέτρα προστασίας της χώρας είπε ότι η Κύπρος διαθέτει δικά της συστήματα άμυνας, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ υπάρχει και η προστασία των βρετανικών δυνάμεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει έντονη συνεργασία με ευρωπαϊκά κράτη.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοιου είδους ανταπόκριση και συνεργασία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε, σημειώνοντας ότι υπάρχει επικοινωνία τόσο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και με κράτη-μέλη. Αναφέρθηκε επίσης στο Αρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης κατά κράτους-μέλους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατιωτική ενίσχυση από την Ελλάδα. «Είναι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε για την αποστολή ελληνικών F-16 και φρεγατών. Όπως εξήγησε, η απόφαση προέκυψε μετά από επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό και σε συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών. «Ζητήσαμε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση».

Ανέφερε ακόμη ότι υπήρξε αντίστοιχη ανταπόκριση από τη Γαλλία, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως είπε, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, ενώ συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και άλλα κράτη-μέλη για ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ είπε: «Αν ήταν εφικτό αύριο η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, θα υπέβαλε σχετική αίτηση», επισημαίνοντας όμως ότι αυτό δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή λόγω των πολιτικών συνθηκών και της γνωστής θέσης της Τουρκίας.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προεργασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τέλος, αναφέρθηκε στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και στις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Αμυνας για τις βάσεις. «Ναι, υπήρξε ενόχληση», τόνισε, σημειώνοντας ότι η αρχική δήλωση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και δημιούργησε ανησυχία στην Κύπρο.

Όπως είπε, χρειάστηκαν επαφές με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ώστε να υπάρξει διευκρίνιση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Υπενθύμισε επίσης ότι περίπου 10.000 Κύπριοι πολίτες διαμένουν εντός των βρετανικών βάσεων, γεγονός που καθιστά το ζήτημα άμεσου ενδιαφέροντος για την Κυπριακή Δημοκρατία.

kathimerini.gr