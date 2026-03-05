Ευχαριστίες προς τις οικογένειες των Βρετανών στρατιωτικών που απομακρύνθηκαν από τη βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο εξέφρασε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, τονίζοντας ότι στηρίζουν το προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις με drones.

Κατά την επίσκεψή του σήμερα στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, ανέφερε ότι πολλές οικογένειες που διαμένουν στη βάση μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ξενοδοχεία, έπειτα από απόφαση που λήφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Όπως εξήγησε, η απόφαση ελήφθη όταν κατέστη σαφές ότι το ιρανικό καθεστώς κλιμακώνει τις απειλές και προχωρεί σε ολοένα πιο εκτεταμένα και αδιάκριτα πλήγματα στην περιοχή.

«Το πρώτο μήνυμά μου είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στηρίζετε το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται στην Κύπρο και κάνει μια εξαιρετική δουλειά», δήλωσε ο Χίλι, προσθέτοντας ότι πολλοί Βρετανοί αλλά και πολίτες της Κύπρου θα ήθελαν να εκφράσουν την ίδια ευγνωμοσύνη.

Ο Βρετανός υπουργός σημείωσε επίσης ότι η στρατιωτική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί έχει ενισχυθεί σημαντικά, με περίπου 400 επιπλέον Βρετανούς στρατιωτικούς να έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμυνας και της προστασίας τόσο της βάσης όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Αναφερόμενος στο περιστατικό κατά το οποίο drone ιρανικής κατασκευής κατάφερε να πλήξει τη βάση, ο Χίλι ανέφερε ότι καμία αμυντική διάταξη δεν μπορεί να αποτρέψει απολύτως κάθε επίθεση.

«Πρόκειται για ένα μικρό drone. Η καλύτερη εκτίμησή μας είναι ότι εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και όχι από το Ιράν», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα αμυντικά συστήματα στην Κύπρο, αυξάνοντας τα επίπεδα επιτήρησης με ραντάρ, τα συστήματα αντιμετώπισης drones και τις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.

«Είχαμε ήδη προχωρήσει σε ενίσχυση της αεράμυνας εβδομάδες πριν ξεκινήσει η κρίση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία των βάσεων και του προσωπικού μας», κατέληξε.