Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ο πρώην επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και στενός συνεργάτης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, θεωρείται ύποπτος σε μεγάλη υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος.

Η πολιτική σκηνή στο Κίεβο είχε ήδη κλονιστεί από ευρεία έρευνα που ξεκίνησε πέρυσι, προκαλώντας έντονη δημόσια δυσαρέσκεια και οδηγώντας τελικά σε παραίτηση τον πρώην κορυφαίο σύμβουλο του Ζελένσκι και δεξί του χέρι.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ανέφεραν ότι ο Γέρμακ θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να ξέπλυνε περίπου 10,5 εκατομμύρια δολάρια μέσω ανάπτυξης πολυτελών οικημάτων έξω από το Κίεβο.

Παρότι οι αρχές δεν κατονόμασαν επίσημα τον ύποπτο, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τον ταυτοποίησαν ως τον Αντρίι Γέρμακ. Ο ίδιος, μιλώντας στο ουκρανικό μέσο Radio Liberty, αρνήθηκε ότι διαθέτει ακίνητη περιουσία στο συγκεκριμένο συγκρότημα, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας για διαφθορά σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, η οποία αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του Ζελένσκι είχε κατηγορηθεί ότι διαχειριζόταν κύκλωμα μιζών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας είχε απαγγελθεί κατηγορία και σε πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, στενό επίσης συνεργάτη του Ουκρανού προέδρου.

Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λιτβίν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι ακόμη νωρίς για σχόλια σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον Γέρμακ, καθώς «οι διαδικαστικές ενέργειες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη».

Ο Αντρίι Γέρμακ θεωρούνταν επί χρόνια το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία μετά τον Ζελένσκι, ασκώντας σημαντική επιρροή σε μεγάλο μέρος της πολιτικής ζωής της χώρας, παρότι δεν κατείχε αιρετό αξίωμα.

Ο πρώην παραγωγός κινηματογράφου και δικηγόρος του χώρου της ψυχαγωγίας εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό του Ζελένσκι σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο και στις συνομιλίες με τη Ρωσία υπό αμερικανική στήριξη.

Η παραίτησή του πέρυσι εντάχθηκε σε ευρύτερο κυβερνητικό ανασχηματισμό, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το προεδρικό γραφείο, το οποίο είχε δεχθεί επικρίσεις για υπερσυγκέντρωση εξουσιών.

