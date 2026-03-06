Με αγωνία και αβεβαιότητα βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου που φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό, περιμένοντας την στιγμή που θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Όπως αναφέρουν στη κάμερα του philenews, η σκέψη τους βρίσκεται συνεχώς στο πότε θα δοθεί το «πράσινο φως» για επιστροφή, αλλά και στο κατά πόσο θα είναι ασφαλές να επιστρέψουν στην κοινότητά τους.

«Είμαστε με το άγχος για το πότε θα επιστρέψουμε και αν θα είναι ασφαλές να γυρίσουμε πίσω, γιατί έχουμε και παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Πολίνα, κάτοικος Ακρωτηρίου με δύο ανήλικα παιδιά.

Την ίδια ώρα, η καθημερινότητα στα ξενοδοχεία κυλά αργά, με αρκετούς να περιγράφουν τις ώρες της ημέρας ως μονότονες, καθώς βρίσκονται μακριά από τα σπίτια, τις δουλειές και την κανονικότητα της ζωής τους.

Οι κάτοικοι έχουν πάρει ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα ενώ αγωνιούν και για τα δικά τους άτομα που έμειναν πίσω στην κοινότητα. Όπως μας αναφέρουν θα πρέπει τα παιδιά να στηριχθούν ψυχολογικά μετά το σοκ που υπέστησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας και τα όσα βίωσαν μετά την εκκωφαντική έκρηξη από την επίθεση του drone στην στρατιωτική Βάση Ακρωτηρίου.