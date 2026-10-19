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Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) στο Ακρωτήρι θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, προγραμματισμένη δοκιμή του συστήματος σειρήνων της Βάσης.

Στο πλαίσιο της δοκιμής, οι σειρήνες ενδέχεται να ακουστούν τόσο εντός της Βάσης όσο και στην ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βάσεων, η δοκιμή πραγματοποιείται με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ορθή λειτουργία του συστήματος.

Πρόκειται για προγραμματισμένη δοκιμή, η οποία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε απειλή ή περιστατικό.

Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από το κοινό.