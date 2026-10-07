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Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, με αντικείμενο τους Βουλλσχεδιασμούς των Βρετανικών Βάσεων για την εγκατάσταση νέων κεραιών στην ευαίσθητη περιοχή του Μερρά Ακρωτηρίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και τα νομικά και θεσμικά εργαλεία της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρός στην τοποθέτησή του ήταν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, υπογραμμίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον.

Ο κ. Παπαδόπουλος κατήγγειλε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μεταχειρίζονται την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι προκαλεί τεράστια προβλήματα. Έθεσε μάλιστα, επιτακτικά το ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει την απομάκρυνση των Βρετανικών Βάσεων μέσω της δικαστικής οδού. Παράλληλα, υπέβαλε σαφές ερώτημα προς τους αρμοδίους σχετικά με το τι προνοεί η υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ των Βάσεων και των αρχών της Δημοκρατίας για την εκτέλεση έργων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Απαντώντας στις ανησυχίες, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, ξεκαθάρισε ότι οι Βρετανικές Βάσεις δεν έχουν προχωρήσει σε μέτρα εγκατάστασης των κεραιών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με την Ύπατη Αρμοστεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανέφερε, τα προβλήματα των κατοίκων εντός των Βάσεων αποτελούν ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας και έχουν τεθεί σε συναντήσεις με Βρετανούς αξιωματούχους τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του υπουργού Εξωτερικών. Συναντήσεις, είπε, είχε ο Υπουργός και με τοπικούς άρχοντες. Η κ. Κωνσταντινίδου σημείωσε ότι η Δημοκρατία έχει ζητήσει εξειδικευμένα τεχνικά στοιχεία, τα οποία έφτασαν και τυγχάνουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει συγκροτηθεί μηχανισμός συντονισμού.

Πρόσθεσε πως σε δύο εβδομάδες είναι προγραμματισμένη η πρώτη επίσημη συνάντηση όπου τα στοιχεία αυτά θα τεθούν επί τάπητος, με κύριο μέλημα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η Μαρίνα Νικολάου εκ μέρους του ΑΚΕΛ εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του κόμματος, καταγγέλλοντας παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί προνοούν την εγκατάσταση 20 νέων κεραιών και την απομάκρυνση 18. Αργότερα, συνέχισε, έγινε λόγος για σταδιακές φάσεις και συγκεκριμένα εγκατάσταση από 68 κεραιών στην πρώτη και δεύτερη φάση, και άλλες 31-34 στην τρίτη φάση σε μια αυστηρά προστατευόμενη περιοχή.

Ο Μιχάλης Κουνούνης βουλευτής ΔΗΣΥ στάθηκε στην ανάγκη εξέτασης των σχεδιασμών και των μελετών με βάση επιστημονικά δεδομένα. Απο πλευράς του ο Γιώργος Καραϊσκάκης, βουλευτής ΔΗΣΥ και κάτοικος του Δήμου Κουρίου, ζήτησε ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα, τα σχέδια των Βάσεων, τις περιβαλλοντικές μελέτες και την ύπαρξη εναλλακτικών θέσεων.

Ο βουλευτής του ΑΛΜΑ, Μιχάλης Παρασκευάς, τόνισε ότι οι Βάσεις δεν αποτελούν κράτος και τα δικαστήριά τους είναι παράνομα, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν εξουσία να νομοθετούν, να διατηρούν αστυνομία ή να δικάζουν Κύπριους πολίτες.

Ο Γιάννης Λαούρης βουλευτής Άμεσης Δημοκρατίας έκανε λόγο για θέμα υγείας αλλά και «αλαζονείας της αγγλικής κυβέρνησης» στον τρόπο που δρα στην Κύπρο.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας, Παντελής Χατζηγέρου, ανέφερε ότι η Υπηρεσία πραγματοποίησε μελέτες το 2022 για την προηγούμενη εγκατάσταση κεραιών και δηλώνει έτοιμη να διενεργήσει νέες για τις επερχόμενες κεραίες.

Εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος ο Νεοκλής Αντωνίου ανέφερε ότι δεν υπάρχει απευθείας επαφή του Τμήματος με τις Βρετανικές Βάσεις και ότι υπάρχει άμεση επικοινωνία για το ζήτημα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας η Ιωάννα Γρηγορίου υπενθύμισε ότι σε επιδημιολογική μελέτη του 2007 από Βρετανούς εμπειρογνώμονες τα επίπεδα ήταν χαμηλά, ενώ σε μεταγενέστερη μελέτη για περιστατικά καρκίνου και θανάτων στην περιοχή δεν διαπιστώθηκε αυξημένη επίπτωση.

Από το Τμήμα Δασών δηλώθηκε απουσία σχετικής ενημέρωσης για τη χωροθέτηση των νέων κεραιών.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών χαρακτήρισε το θέμα ως υψηλής προτεραιότητας, σημειώνοντας ότι λαμβάνει στοιχεία μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Μαρία Τσότση, ανέφερε ότι δεν υπάρχει σχετικό παράπονο και ότι οι Βάσεις δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του Γραφείου.

Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρέμβαση του αντιδημάρχου του Δήμου Κουρίου Γιώργου Κωνσταντίνου και μέλους της Επιτροπής Μερρά. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι δίνουν αγώνα για να κρατηθούν στο Ακρωτήρι, σε μια περιοχή που ήδη περιτριγυρίζεται από κεραίες.

Κατήγγειλε ότι η επίταξη γης έκτασης 450.000 τ.μ. επιδόθηκε στις 3 Αυγούστου στο Υπουργείο Εξωτερικών και γνωστοποίησε ότι δικηγορικό γραφείο έχει αναλάβει να την προσβάλει νομικά στις Βάσεις. Παράλληλα, ζήτησε τη μείωση των επιτρεπτών ορίων ακτινοβολίας, τα οποία θεωρεί πολύ υψηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες. «Δεν θέλουμε να φύγουμε από τον τόπο μας. Ζητούμε προστασία, να φύγουν οι υφιστάμενες κεραίες και όχι να τοποθετηθούν άλλες», κατέληξε, μεταφέροντας την καθολική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για αποτροπή των νέων σχεδιασμών.

Ο συντονιστής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Κοινοτήτων Χερσονήσου Ακρωτηρίου «Ακρωτήρι Ώρα Μηδέν», Μάριος Καϊσής, κατήγγειλε την αυθαίρετη επίταξη 340 σκαλών κοινοτικής γης από τις «δηθεν Κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις» και τους σχεδιασμούς για την εγκατάσταση δεκάδων νέων στρατιωτικών κεραιών.

Ζήτησε την άμεση ακύρωση της επίταξης και τον τερματισμό των σχεδίων εγκατάστασης νέων στρατιωτικών κεραιών.

Ο εκπρόσωπος της Κίνησης υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι δεν εμπιστεύονται ούτε το Βρετανικό στρατιωτικό Τμήμα Περιβάλλοντος ούτε το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό ζητούν τη διεξαγωγή ερευνών αποκλειστικά από ανεξάρτητους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακούς οργανισμούς, χωρίς τη συμμετοχή Άγγλων ή Κυπρίων.