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Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας αναμένεται να τεθεί εκ νέου το ζήτημα της λειτουργίας των πεδίων βολής στο Καλό Χωριό και στο Τσέρι, με τη Βουλή να επανέρχεται στα δύο θέματα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών και τις εξαγγελίες του Υπουργείου Άμυνας.

Σε ό,τι αφορά το πεδίο βολής Καλού Χωριού, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το καλοκαίρι, έπειτα από εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Φρουράς, και απείλησε τις κοινότητες της περιοχής. Μετά το περιστατικό, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς με τους κοινοτάρχες Αγίας Άννας, Καλού Χωριού, Ψευδά, Μοσφιλωτής και Πυργών, κατά την οποία συμφωνήθηκε σειρά άμεσων μέτρων.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η αυστηροποίηση των πρωτοκόλλων της Εθνικής Φρουράς για τη λειτουργία του πεδίου βολής, καθώς και η επανεξέταση των πάγιων διαταγών που αφορούν τις βολές και τα επιτρεπόμενα όριά τους. Παράλληλα, η Εθνική Φρουρά ανέλαβε τη συντήρηση και διάνοιξη των ζωνών πυρασφάλειας γύρω από το πεδίο, ενώ τέθηκε προς εξέταση η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος επιτήρησης, είτε με προσωπικό είτε με κάμερες. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι τοπικές αρχές θα ενημερώνονται εγκαίρως και αναλυτικά για κάθε προγραμματισμένη δραστηριότητα στο πεδίο βολής.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και φυτείες και η καταβολή αποζημιώσεων, ενώ το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι θα εξεταστούν και ευρύτερα αντισταθμιστικά μέτρα για την περιοχή. Παράλληλα, είχε συμφωνηθεί νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος στην εφαρμογή των μέτρων και να καταγραφούν τυχόν αδυναμίες.

Οι κοινότητες είχαν θέσει εκ νέου και το πάγιο αίτημά τους για μετακίνηση του πεδίου βολής, με την πρόεδρο του συμπλέγματος να αναγνωρίζει ότι πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να αρχίσει σχετική συζήτηση.

Η Επιτροπή Άμυνας αναμένεται πλέον να ζητήσει ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν πράγματι υλοποιηθεί, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή των δεσμεύσεων του Υπουργείου και κατά πόσο υπάρχουν εκκρεμότητες ή πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ξεχωριστά θα εξεταστεί και το πεδίο βολής Τσερίου, για το οποίο το Υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κλείσιμο, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι βουλευτές αναμένεται να ζητήσουν ενημέρωση για το πότε προβλέπεται να τερματιστεί η λειτουργία του, ποια είναι τα επόμενα βήματα και κατά πόσο έχει εξευρεθεί εναλλακτική λύση για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

Το θέμα του πεδίου βολής Τσερίου ενέγραψαν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, Ανδρέας Πασιουρτίδης και Πανίκος Ξιούρουππας, ενώ το ζήτημα του πεδίου βολής Καλού Χωριού εγγράφηκε έπειτα από εισήγηση της βουλεύτριας του ΑΛΜΑ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου.