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Μια νέα μαζική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας και των γύρω περιοχών πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης η Ουκρανία, με έναν από τους προφανείς στόχους να είναι μια μεγάλη αποθήκη πετρελαίου που τροφοδοτεί με καύσιμα τρία από τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν δήλωσε ότι 650 drones εκτοξεύθηκαν προς τη Μόσχα το βράδυ της Δευτέρας και τα ξημερώματα της Τρίτης. Η ρωσική αεράμυνα κατέστρεψε, σύμφωνα με την ενημέρωση του στρατού, τα περισσότερα από αυτά πριν φτάσουν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων 105 drones που πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ο κυβερνήτης της Περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορόμπιοφ είπε, από την πλευρά του, ότι 185 drones αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 10 ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην Ίστρα, στο χωριό Λομπάνοβο και στον οικισμό Ραντούμλια, πρόσθεσε. «Έξι άτομα τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, υπάρχει ένας νεκρός», σημείωσε ο Βορόμπιοφ.

Volodarskaya Linear Production and Dispatch Station is on fire in Moscow region after a massive drone attack on the area.



This is the largest oil depot and a major pipeline transport hub in the Moscow region.



It is connected by product pipelines to the Ryazan and Moscow oil… pic.twitter.com/zJDFPKI3r2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2026

Ένας από τους προφανείς στόχους ήταν ο Σταθμός Παραγωγής και Διανομής της Γραμμής Βολοντάρσκαγια (LPDS), ο οποίος περιγράφεται από το ρωσικό ερευνητικό μέσο Astra ως η μεγαλύτερη αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας.

Η εγκατάσταση λειτουργεί από την «Transnefteprodukt», θυγατρική της κρατικής ρωσικής εταιρείας πετρελαιαγωγών «Transneft». Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται έως και 3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, του καυσίμου αεροσκαφών και του ντίζελ.

Τα καύσιμα από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση προμηθεύουν τα τρία μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας – το Βνούκοβο, το Ντομοντέντοβο και το Σερεμέτιεβο.

Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Volodarskaya LPDS tonight, a major storage and distribution hub supplying jet fuel, diesel, and gasoline for the Russian capital, Moscow.



Seen here, the facility burns. pic.twitter.com/bmtqTUD6xF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 6, 2026

Η αναφερόμενη επίθεση έλαβε χώρα λίγες μόνο ημέρες αφότου η Ουκρανία επιτέθηκε σε μια άλλη σημαντική εγκατάσταση της «Transneft» στη Ρωσία. Στις 2 Οκτωβρίου, οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο LPDS της Σαμάρα στην ομώνυμη περιφέρεια, τον μεγαλύτερο πετρελαϊκό κόμβο της Ρωσίας, σύμφωνα με αναφορές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Οι εγκαταστάσεις της Σαμάρα διαθέτουν 71 δεξαμενές αποθήκευσης με συνολική χωρητικότητα άνω των 1,6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων και λειτουργούν ως κόμβος για τέσσερις σημαντικούς πετρελαιαγωγούς.

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τις ευθύνες για την αύξηση των τιμών της βενζίνης στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι οι διαταραχές που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν δεν αποτελούν πλέον τον κύριο παράγοντα.

«Αυτό που οδηγεί σε αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν είναι πλέον το Στενό του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, ισχυριζόμενος ότι πλέον διακινούνται ρεκόρ όγκων πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού. Αντ’ αυτού, επισήμανε τα ρωσικά διυλιστήρια που «ανατινάζονται από την Ουκρανία» ως αιτία της αύξησης των τιμών.

protothema.gr