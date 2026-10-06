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Καθώς η σαπουνόπερα στον Δημοκρατικό Συναγερμό αρχίζει να παίρνει μια άγρια ομορφιά και η πλοκή να αποκτά ενδιαφέρον, βλέπουμε διάφορους να πετάγονται απ’ εδώ και απ’ εκεί και να ζητούν να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση, να ρίξουν τους τόνους κ.λπ.

Ε, όχι τώρα!

Γιατί αυτό που ζητούν οι διάφοροι είναι σαν να μας κόβουν τη συνδρομή στο Netflix την ώρα που το ενδιαφέρον μιας σειράς φτάνει στο απόγειό της.

Αλλά, επ’ ευκαιρία να εκφράσουμε και μια απορία: όλοι αυτοί που σπέρνουν συμβουλές και ζητούν τερματισμό των δημόσιων συζητήσεων δεν ενδιαφέρονται για το τι σόι ηγέτες έχουν εκεί στην Πινδάρου (τέως και νυν);

ΑΠΙΜ