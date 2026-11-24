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Στα δικαστήρια κατέληξε ο νέος διαγωνισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για τους αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης σακχάρου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η υπογραφή των συμβάσεων να ανασταλεί και οι ασθενείς με διαβήτη να υποχρεούνται τώρα να αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών μέσω του ΓεΣΥ.

Πρόκειται για συστήματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από άτομα με διαβήτη, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν τις τιμές της γλυκόζης τους, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν συνεχώς μετρήσεις με τρύπημα στο δάχτυλο.

Η υπόθεση αφορά τον διαγωνισμό ΟΑΥ Σ.Υ. 09/26 για την προμήθεια συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και όπως πληροφορούμαστε από τον Οργανισμό, η εταιρεία είχε προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, αμφισβητώντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η Αρχή απέρριψε την προσφυγή, δικαιώνοντας τον ΟΑΥ, ωστόσο, στις 5 Νοεμβρίου η ίδια εταιρεία προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο, αμφισβητώντας την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής με αποτέλεσμα, το Δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης και υπογραφής των συμβάσεων, με τους ασθενείς να μπαίνουν πλέον στην αναμονή.

Τι ισχύει σήμερα για τους ασθενείς

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με διαβήτη, κυρίως για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και τις οικογένειες παιδιών που χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης. Οι αισθητήρες καταγράφουν τις μεταβολές του σακχάρου κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, ενώ, ανάλογα με το σύστημα, παρέχουν ειδοποιήσεις για ιδιαίτερα χαμηλές ή υψηλές τιμές. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνουν την καθημερινή διαχείριση της πάθησης και συμβάλλουν στην έγκαιρη αναγνώριση μεταβολών που ενδέχεται να απαιτούν παρέμβαση. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΥ, το ΓεΣΥ διαθέτει και αποζημιώνει το σύστημα Libre 2 plus ενώ ο Οργανισμός, «διαβεβαιώνει ότι, μέχρι την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, επικεντρώνεται στη συνέχιση της κάλυψης των δικαιούχων».

Τι αναφέρει η απάντηση στη Βουλή

Το ζήτημα της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης του διαβήτη είχε τεθεί ενώπιον της Βουλής από τον βουλευτή Αμμοχώστου Γιώργο Κάρουλλα. Σε απάντηση του υπουργού Υγείας, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του ΟΑΥ, καταγράφονται τα συστήματα που έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί στο ΓεΣΥ. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, αναφέρεται ότι αποζημιώνεται το Libre 2 plus. Παράλληλα, μέσω του ΓεΣΥ διατίθενται αντλίες ινσουλίνης, περιλαμβανομένων διαδερμικών αντλιών και υβριδικού συστήματος κλειστού κυκλώματος, το οποίο συνδυάζει τη συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης με τη χορήγηση ινσουλίνης.

Τα εμπόδια για περισσότερες επιλογές

Πέραν από τη δικαστική εμπλοκή, ο ΟΑΥ αναγνωρίζει και δυσκολίες στην προσπάθεια ένταξης περισσότερων σύγχρονων συστημάτων στο ΓεΣΥ. Όπως αναφέρεται στην απάντηση προς τη Βουλή, ορισμένες κατασκευάστριες εταιρείες δεν επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κυπριακή αγορά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προκύπτουν ζητήματα εξασφάλισης τεχνικής υποστήριξης από τοπικούς αντιπροσώπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε εφικτή η διάθεση στην Κύπρο συστημάτων που κυκλοφορούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο νέος διαγωνισμός είχε σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν τα διαθέσιμα στην κυπριακή αγορά συστήματα που πληρούν τις καθορισμένες προδιαγραφές και τα ποιοτικά κριτήρια.