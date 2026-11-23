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Αποδοκιμασίες δέχθηκε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Ντανιέλ Γιαμπλόνκα (Daniel Yablonka), κατά την εμφάνισή της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, που διεξάγεται στο Πουέρτο Ρίκο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11), στη διάρκεια της πασαρέλας με τις εθνικές στολές, ενώ ο τελικός του διαγωνισμού είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (24/11).

Αφορμή για τα γιουχαΐσματα αποτέλεσε η κάπα που συνόδευε το ρούχο του 25χρονου μοντέλου. Στην κάπα απεικονιζόταν η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και ένα μήνυμα ειρήνης σε τρεις γλώσσες, μια δημιουργία του Τζέικομπ Μέιρ, ενός σχεδιαστή μόδας με καταγωγή από την Ιερουσαλήμ, ο οποίος έχει την έδρα του στο Λος Άντζελες και διατηρεί τη δική του εταιρεία μόδας, For The Stars Fashion House, στο Χόλιγουντ.

Miss Israel was booed during the Miss Universe 2026 national costume presentation while wearing an AI-generated curtain featuring the word "peace". pic.twitter.com/1pmfIGxvUM November 22, 2026

«Πρόκειται για έναν φόρο τιμής σε μια γη όπου η ιστορία παραμένει ζωντανή, οι πολιτισμοί συναντώνται και ακόμη και η έρημος ανθίζει», ανέφερε ο εκφωνητής, καθώς η Γιαμπλόνκα παρουσίαζε την κάπα. Σύμφωνα με το Ynetnews.com, στην εσωτερική επένδυσή της απεικονίζονταν πορτοκάλια της Γιάφα και ελαιόδεντρα, μαζί με τη λέξη «ειρήνη» στα εβραϊκά, τα αραβικά και τα αγγλικά, σε μια προσπάθεια να μεταδοθεί ένα κοινό μήνυμα ελπίδας.

«Εμπνευσμένη από τη μεταμόρφωση του Ισραήλ, αφηγείται την ιστορία ενός έθνους που μετέτρεψε άνυδρα τοπία σε ακμάζουσες αγροτικές κοινότητες. Πράγματι, το πράσινο θα ανθίσει στο Ισραήλ», κατέληξε ο εκφωνητής με τις αποδοκιμασίες να συνοδεύουν τα όσα είπε.

Representing Israel with grace at the Miss Universe 2026 pageant! 👑 Danielle Yablonka wore a breathtaking gown inspired by Jerusalem, sharing a beautiful message of peace with the world. 🇮🇱💙



In 2018, she was a StandWithUs High School Intern who loved Israel but was too afraid… pic.twitter.com/pZsrAovGPu — StandWithUs (@StandWithUs) November 22, 2026

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της ισραηλινής αποστολής στο Instagram αποκαλύφθηκε το σκεπτικό πίσω από τη συγκεκριμένη εμφάνιση καθώς, όπως αναφέρεται, ακόμη και ο τίτλος της, «Where the Desert Blooms» («Εκεί όπου ανθίζει η έρημος»), αποκαλύπτει την προσπάθεια ενίσχυσης της γνώριμης αφήγησης για μια χώρα της ερήμου, μια άγονη γη που αναζωογονήθηκε χάρη στον σιωνισμό.

«Εκεί όπου άλλοι έβλεπαν την έρημο, γενιές ονειροπόλων έβλεπαν προοπτικές. Εκεί όπου η γη ήταν άγονη, φύτεψαν σπόρους. Και εκεί όπου υπήρχαν εμπόδια, βρήκαν τρόπους να αναπτυχθούν. Η εθνική στολή αντλεί έμπνευση από την ιστορία, την κληρονομιά και τα αγροτικά επιτεύγματα του Ισραήλ, τιμώντας μια γη όπου οι αρχαίες παραδόσεις συναντούν τη σύγχρονη καινοτομία» αναφέρεται στην ανάρτηση.

protothema.gr