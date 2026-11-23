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Ο Κουέντιν Ταραντίνο έγινε για τρίτη φορά πατέρας, καθώς ο 63χρονος σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, υποδέχθηκαν το τρίτο τους παιδί, ένα αγοράκι.

Την είδηση αποκάλυψε αποκλειστικά το περιοδικό People. «Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, είναι πανευτυχείς που ανακοινώνουν τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, ενός αγοριού», δήλωσε εκπρόσωπος του σκηνοθέτη.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και η 43χρονη σύζυγός του, η οποία είναι τραγουδίστρια και μοντέλο, έχουν ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, τον 6χρονο Λίο και την 4χρονη Αντριάνα.



Η γνωριμία και ο γάμος

Ο Κουέντιν Ταραντίνο γνώρισε για πρώτη φορά την Ντανιέλα Πικ το 2009 στο Ισραήλ, όπου βρισκόταν για την προώθηση ενός από τα κινηματογραφικά του έργα. Οι δυο τους σύναψαν σχέση, ωστόσο χώρισαν μερικά χρόνια αργότερα.

Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε γύρω στο 2016 και το καλοκαίρι του 2017 αρραβωνιάστηκε. Τον Νοέμβριο του 2018 παντρεύτηκαν σε μια λιτή τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Τον Φεβρουάριο του 2020 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Λίο, ενώ τον Ιούλιο του 2022 γεννήθηκε η κόρη τους, Αντριάνα. Με τη γέννηση του δεύτερου γιου τους, η οικογένεια του σκηνοθέτη μεγαλώνει πλέον σε πέντε μέλη.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει σκηνοθετήσει μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, μεταξύ των οποίων τα Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Kill Bill: Vol. 1 (2003), Kill Bill: Vol. 2 (2004), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) και Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Από την πλευρά της, η Ντανιέλα Πικ ακολούθησε τα μουσικά βήματα του πατέρα της, Σβίκα Πικ, Ισραηλινού αστέρα της ποπ, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Ο Μαέστρος». Μαζί με την αδελφή της, Σαρόνα, δημιούργησαν το μουσικό ντουέτο Pick Sisters, ενώ στη συνέχεια η Ντανιέλα ακολούθησε σόλο καριέρα.

protothema.gr