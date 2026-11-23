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Επιχείρηση ανάσυρσης προσώπου από δύσβατη περιοχή στην κοινότητα Σωτήρας, στην επαρχία Λεμεσού, πραγματοποίησε χθες, Κυριακή (22/11), η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από αίτημα της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κινητοποίηση έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί, με τις ομάδες διάσωσης να χρησιμοποιούν ειδική διασωστική εξάρτυση για τη μεταφορά του προσώπου από βάθος περίπου 400 μέτρων μέχρι το επίπεδο του δρόμου.

Στη συνέχεια, το πρόσωπο παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», με ένα όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), με δύο οχήματα και ομάδες αναρριχητών.