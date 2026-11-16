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Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, γύρω στις 03:38 τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από κλήση για διάσωση δύο ατόμων, τα οποία βρίσκονταν σε χαράδρα, πλησίον της κοινότητας Αγίου Επιφανείου Ορεινής, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τη Δύναμη, τα δύο άτομα προσεγγίστηκαν από τη διασωστική ομάδα και οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός της χαράδρας, βάθους περίπου 20 μέτρων, με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης.

Στο σημείο βρισκόταν και πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο προέβη σε έλεγχο της κατάστασης της υγείας των δύο ατόμων. Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο δεν κρίθηκε απαραίτητη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο άτομα βρέθηκαν στη χαράδρα, διερευνώνται.

Για την διάσωση, ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμειας και Υπαίθρου Παλαιχωρίου, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα διασωστικό όχημα.