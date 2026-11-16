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Η ψηφιακή εποχή κρύβει μια βαθιά αντίφαση: όσο περισσότερο εξαρτόμαστε από την τεχνολογία, τόσο πιο ευάλωτοι γινόμαστε στις αστοχίες της. Η πρόσφατη παγκόσμια διακοπή υπηρεσιών της Microsoft, που παρέλυσε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και εκατομμύρια χρήστες, επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο αυτή την πραγματικότητα.

Το συμβάν αυτό δεν αποτελεί, φυσικά, επιχείρημα κατά του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι, όμως, μια εκκωφαντική υπενθύμιση ότι κάθε τεχνολογικό άλμα οφείλει να στηρίζεται στην υπευθυνότητα και στην ύπαρξη εναλλακτικών υποδομών για την ώρα της κρίσης. Κανένα σύστημα δεν είναι αλάνθαστο· και όσο περισσότερο το αντιμετωπίζουμε ως παντοδύναμο, τόσο πιο ανώμαλη θα είναι η προσγείωση όταν κάτι πάει στραβά.

Δεν είναι τυχαίο ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη αναζητά τη χρυσή τομή: πώς θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, αξιοποιώντας την AI στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις, χωρίς να υπονομεύσει την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και τα δικαιώματα των πολιτών.

Για την Κύπρο, η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη συνιστά μια σπουδαία ευκαιρία. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι να ακολουθήσουμε παθητικά τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τις μετουσιώσουμε σε απτά αποτελέσματα για τον τόπο.

Στη δημόσια διοίκηση, η AI μπορεί να περιορίσει δραστικά τη γραφειοκρατία, να επιταχύνει την εξυπηρέτηση του πολίτη και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων. Στις επιχειρήσεις -και ιδίως στις μικρομεσαίες που παλεύουν καθημερινά για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν – μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης παραγωγικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Για να συμβούν όμως όλα αυτά με ασφάλεια, απαιτούνται σαφείς δικλίδες: συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, αυστηρή προστασία δεδομένων, διαφάνεια και ουσιαστική ανθρώπινη εποπτεία. Καμία τεχνολογική εφαρμογή δεν μπορεί -και δεν πρέπει- να υποκαθιστά την ευθύνη της διοίκησης, ούτε πολύ περισσότερο τον ίδιο τον άνθρωπο.

Το πραγματικό στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι η άκριτη κούρσα για την καθολική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, με τον άνθρωπο σε ρόλο παθητικού θεατή. Είναι το ποιος θα καταφέρει να την αξιοποιήσει έξυπνα, υπεύθυνα και με ανθεκτικότητα. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, η πρόοδος δεν μετριέται μόνο από το πόσο «έξυπνα» γίνονται τα συστήματά μας, αλλά από το πόσο ικανοί είμαστε να λειτουργήσουμε όταν αυτά καταρρέουν.