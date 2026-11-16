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Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς η ποσότητα του σχετικού οπτικού περιεχομένου εκτοξεύθηκε κατά περισσότερο από 8.400% μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών. Το μέγεθος της αύξησης καταγράφεται σε διεθνή επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σκοτία.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη του Childlight Global Child Safety Institute, το οποίο φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, οι σχετικές υποθέσεις παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 395.300 την περίοδο από το 2023 έως το 2025.

Οι ερευνητές εκτιμούν επίσης ότι περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης που διευκολύνεται από τεχνολογικά εργαλεία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ένα στα τέσσερα παιδιά αναμένεται να υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Από 4.700 δείγματα σε περισσότερα από 400.000

Ενδεικτική της έκτασης του προβλήματος είναι η αύξηση των αναφορών υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και διαβιβάστηκε από αμερικανικές εταιρείες στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (National Center for Missing and Exploited Children).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα σχετικά δείγματα αυξήθηκαν από περίπου 4.700 το 2023 σε περισσότερα από 400.000 το 2025.

Το υλικό περιλαμβάνει και εικόνες «deepfake», οι οποίες δημιουργούνται με τη χρήση εφαρμογών που επιτρέπουν την ψηφιακή αφαίρεση των ρούχων. Μέσω αυτών, το πρόσωπο ή το σώμα ενός πραγματικού παιδιού μπορεί να ενσωματωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εικόνες ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.

ertnews.gr