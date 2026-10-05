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Ραγδαία αύξηση καταγράφεται στο παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, με τα περιστατικά που εξετάστηκαν μέσα στο 2026 να έχουν ήδη ξεπεράσει κατά 40% το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής Internet Watch Foundation (IWF), οι αναλυτές της αξιολόγησαν φέτος 6.310 εικόνες δημιουργημένες με AI οι οποίες πληρούσαν τον νομικό ορισμό του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σε ολόκληρο το 2025 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν λίγο πάνω από 4.500.

Η IWF, η οποία παρακολουθεί τέτοιου είδους υλικό διεθνώς, επισημαίνει ότι μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντόπισε περισσότερες φωτορεαλιστικές εικόνες κακοποίησης που είχαν δημιουργηθεί με AI από όσες είχε καταγράψει σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος.

Η πλειονότητα των εικόνων που εξετάστηκαν αφορούσε κορίτσια, ενώ οι περισσότερες απεικόνιζαν παιδιά ηλικίας 7 έως 13 ετών.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία διεθνώς. Τον Φεβρουάριο, οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα σε Meta, X και TikTok για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω AI, ενώ αντίστοιχες ανησυχίες είχαν προκληθεί και από εικόνες που παρήγαγε το Grok.

420 καταγγελίες παιδιών για ψεύτικες ή αλλοιωμένες εικόνες

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και για τη δημιουργία ή αλλοίωση πραγματικών φωτογραφιών παιδιών, ώστε να εμφανίζονται σε σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η υπηρεσία Report Remove, που βοηθά στον αποκλεισμό προσωπικών εικόνων ανηλίκων από το διαδίκτυο, έχει δεχθεί μέσα στο 2026 420 αναφορές από παιδιά για φωτογραφίες τους που πίστευαν ότι είχαν παραποιηθεί ή δημιουργηθεί τεχνητά ώστε να εμφανίζονται ως άσεμνες. Ο αριθμός έχει ήδη ξεπεράσει τις 397 αναφορές ολόκληρου του 2025.

Στις αρχές του έτους είχαν καταγραφεί και αντιδράσεις για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων ανηλίκων από το Grok, με την πλατφόρμα να αναγνωρίζει τότε κενά στα μέτρα ασφαλείας της.

Πιέσεις για αυστηρότερη νομοθεσία

Η IWF θεωρεί ότι τα νέα στοιχεία ενισχύουν την ανάγκη για δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι εταιρείες να υποχρεώνονται να κατασκευάζουν μοντέλα που δεν μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή παράνομου υλικού.

Στη Βρετανία, το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι παράνομο ανεξάρτητα από το εάν έχει δημιουργηθεί από πραγματική κακοποίηση ή με τεχνητή νοημοσύνη.

Παράνομη είναι επίσης η τροποποίηση ή διανομή μοντέλων AI που έχουν σχεδιαστεί για την παραγωγή υπερρεαλιστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με τις σχετικές παραβάσεις να μπορούν να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Η IWF και η βρετανική National Crime Agency έχουν παράλληλα καλέσει γονείς και κηδεμόνες να περιορίζουν τη δημόσια ανάρτηση φωτογραφιών παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνοντας ιδιωτικούς λογαριασμούς ή κοινοποίηση μόνο σε περιορισμένο κύκλο χρηστών.

skai.gr