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Διεθνείς επενδυτές, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών και επιχειρήσεων βρέθηκαν στη Λευκωσία στις 12 και 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του έβδομου Cyprus Fintech Summit και του Business & Investment Forum. Οι δύο διοργανώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο Royal Hall για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα, με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, επικεντρώθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και την ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών με την Ινδία, το Καζακστάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και αφρικανικές αγορές.

Κηρύσσοντας την έναρξη του Cyprus Fintech Summit στις 12 Νοεμβρίου, ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάδειξης της Κύπρου σε ευρωπαϊκή πύλη για fintech και διεθνείς επενδύσεις. Παρουσίασε επίσης τις επιδιώξεις της Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου 2027–2030, που περιλαμβάνουν απλούστερες διαδικασίες, προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα.

Ο επικεφαλής επιστήμονας Δημήτρης Σκουρίδης παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης και το «Όραμα 2035», με στόχους αύξηση της παραγωγικότητας κατά 12% και δημιουργία δυναμικού 3.000 ειδικών στην ΤΝ. Αναφέρθηκε παράλληλα στην ανάγκη ανθρώπινης εποπτείας και κατάλληλης διακυβέρνησης των δεδομένων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, συνέδεσε την ανάπτυξη του κλάδου με το CYENS, το Smart Nicosia και την προτεινόμενη ανάπλαση της περιοχής ΣΟΠΑΖ. Το ΚΕΒΕ, διά της Στάλως Δημοσθένους, μετέφερε μήνυμα του προέδρου του, Σταύρου Σταύρου, για μετατροπή της καινοτομίας σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Invest Cyprus, Λία Ριρή, παρουσίασε τα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης εταιρειών fintech, ενώ ο δρ Αλέξανδρος Αποστολίδης παρουσίασε προκαταρκτικά στοιχεία μελέτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Cambridge Centre for Alternative Finance, που κατέγραψε 165 εταιρείες fintech στην Κύπρο. Εισηγήθηκε την κατάρτιση ξεχωριστής εθνικής στρατηγικής για τον κλάδο.

Στο πρόγραμμα περιλήφθηκαν συζητήσεις για την κυβερνοασφάλεια, την απάτη μέσω ΤΝ, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αλλαγές στην εργασία. Εξετάστηκαν επίσης οι προοπτικές της διαστημικής οικονομίας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την ψηφιακή τους μετάβαση.

Στο περιθώριο της πρώτης ημέρας, η Ellinas Finance γιόρτασε την εισαγωγή των μετοχών της στο NSE International Exchange της Ινδίας, την πρώτη κυπριακής εταιρείας, και γνωστοποίησε σχέδια για εφαρμογή δανειοδότησης μέσω κινητού το 2027.

Στις 13 Νοεμβρίου, το Business & Investment Forum έστρεψε την προσοχή στις διασυνοριακές επενδύσεις. Σε κλειστή στρογγυλή τράπεζα στο Δημαρχείο Λευκωσίας, εκπρόσωποι οργανισμών και επιχειρήσεων εξέτασαν έργα προτεραιότητας και δυνατότητες απευθείας επιχειρηματικής συνεργασίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, επισήμανε την ανάγκη ταχύτερων ρυθμιστικών διαδικασιών, ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας πρότεινε αμφίδρομο επιχειρηματικό διάδρομο Κύπρου–Ινδίας, ενώ εκπρόσωποι του Καζακστάν αναφέρθηκαν σε δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των logistics, της ενέργειας και της ψηφιακής οικονομίας. Οι συζητήσεις για τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Νότια Αφρική επικεντρώθηκαν σε υποδομές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και νέα επενδυτικά σχέδια.

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν οι XValley Technologies, novusalpha και Brain Cube Communications, με στόχο τη συνέχιση των επαφών και τη διερεύνηση συγκεκριμένων συνεργασιών.