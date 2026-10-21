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Το ενδεχόμενο δημιουργίας γραφείου αντιπροσωπείας στο Τελ Αβίβ εξετάζει η Eurobank, με στόχο την ενίσχυση της στήριξης ισραηλινών επιχειρήσεων και επενδυτών στις διεθνείς δραστηριότητές τους. Την προοπτική αυτή παρουσίασε ο Senior General Manager της τράπεζας, Στέφανος Κασσιανίδης, κατά το 8ο Cyprus – Israel Business & Investment Summit, συνδέοντάς την με τη διεθνή παρουσία και τη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ με τη στήριξη και τη συμμετοχή της Eurobank. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και ο ρόλος της Κύπρου ως ευρωπαϊκού κέντρου επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων.

Στις εργασίες συμμετείχαν επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικοί φορείς των δύο χωρών, ενώ τη Eurobank εκπροσώπησε και ο Deputy CEO, Ανδρέας Πέτσας. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες, στην τεχνολογία και στην καινοτομία.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Κασσιανίδης υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες μπορούν, αξιοποιώντας τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματά τους, να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της επιχειρηματικής τους σχέσης τα τελευταία χρόνια στηρίζεται τόσο στη γεωγραφική εγγύτητα όσο και στους οικονομικούς, εμπορικούς και θεσμικούς δεσμούς τους.

«Οι συμπληρωματικές δυνάμεις των δύο οικονομιών δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, ενώ η Κύπρος αποτελεί φυσική πύλη πρόσβασης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο των επιχειρήσεων, των επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν από την αυξανόμενη διασυνδεσιμότητα της περιοχής και από πρωτοβουλίες όπως ο διάδρομος IMEC.

Στις δυνατότητες της Κύπρου στους τομείς της τραπεζικής και των επενδυτικών υπηρεσιών επικεντρώθηκε ο Παναγιώτης Χρυστοστόμου, Manager Banking Services & Representative Offices της Eurobank, συμμετέχοντας σε πάνελ για τον χρηματοοικονομικό τομέα της χώρας.

Ο ίδιος τόνισε τη σημασία των κυπριακών τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών ως σταθερών και εύρωστων συνεργατών για τις ισραηλινές επιχειρήσεις και τους επενδυτές που επιδιώκουν επέκταση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέδεσε επίσης τον ρόλο τους με την αξιοποίηση ευκαιριών στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού διαδρόμου που ενώνει την Ασία και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, μέσω Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Ισραήλ, η Eurobank στήριξε επίσης τη δεξίωση που παρέθεσε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κορνήλιος Κορνηλίου, με αφορμή την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.