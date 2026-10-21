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Με ικανοποίηση υποδέχθηκε η Άγκυρα την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019.

Η απόφαση ελήφθη χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με την τουρκική πλευρά να χαιρετίζει την εξέλιξη.

Σε ανακοίνωσή της, η Τουρκία υποστηρίζει ότι το μνημόνιο βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της επιείκειας και λαμβάνει υπόψη τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών. Όπως σημειώνει, το κείμενο συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών.

Η ανακοίνωση κλείνει με δήλωση πολιτικής βούλησης. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η Τουρκία, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους τους εταίρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρήνης στη λεκάνη της Μεσογείου.

ertnews.gr