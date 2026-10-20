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Κινητοποίηση σε Αθήνα, Κάιρο και Λευκωσία προκάλεσε η έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί, με τον οποίο συζήτησαν τις εξελίξεις σχετικά με το μνημόνιο συναντίληψης Τουρκίας – Λιβύης και τις επιπτώσεις του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η έγκριση του παράνομου μνημονίου επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο, καθώς επηρεάζει τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο χωρών. Είχε προηγηθεί επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κωνσταντίνο Κόμπο, με τον οποίο επίσης συζήτησε τις εξελίξεις.

Καταδικάζει η Αθήνα

Την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών απορρίπτει η Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει τον «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα» του και προαναγγέλλοντας τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει το μνημόνιο «ψευδεπίγραφο» και σημειώνει ότι αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της περιοχής.

«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις», αναφέρει το ΥΠΕΞ, επισημαίνοντας ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Παράλληλα, η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει στην τουρκολιβυκή συμφωνία τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τονίζοντας ότι αυτές καταδεικνύουν τον σεβασμό της χώρας στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών κρατών.

Η Αθήνα καλεί τη λιβυκή πλευρά «να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, το ΥΠΕΞ γνωστοποιεί ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της για την απόφαση της λιβυκής Βουλής, διαμηνύοντας ότι «θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Σε κοινή γραμμή η Λευκωσία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ανακοίνωσή του, καταδικάζει την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο συναντίληψης» του 2019.

Το εν λόγω «μνημόνιο» παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω «μνημόνιο» παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

Η ΕΕ καταδικάζει την κύρωση

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη» αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε κοινή δήλωσή της με τον Αντόνιο Κόστα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία με αφορμή την απόφαση της βουλής των αντιπροσώπων της Λιβύης, τονίζοντας πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο», προσθέτει, εκφράζοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις δύο χώρες.