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Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε την Τρίτη (20/10) το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την Τουρκία, ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ του 2020, όπως αποκαλύπτει το Reuters.

Η συμφωνία αυτή είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Άγκυρας και της τότε κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη, και αφορούσε την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

#Libya’s House of Representatives voted on Tuesday to officially approve the Libya-Turkey Maritime Agreement, and formally rescinded its 2020 resolution that called for a boycott of the Republic of #Turkey. pic.twitter.com/nJ1cONRhYp October 20, 2026

Απεναντίας, το κοινοβούλιο της Λιβύης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση της συμφωνίας. Μάλιστα, το 2020 είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο «άκυρο» και είχε αποφασίσει να το μποϊκοτάρει.

H έγκριση της συμφωνίας, έξι χρόνια μετά, έρχεται μετά τη παραίτηση του επί 12ετίας προέδρου του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκίλα Σάλεχ και στενού συνεργάτη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Τη θέση του πήρε ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτή του Τομπρούκ (βορειοανατολικά), όπως είχε ανακοινώσει στις 7 Οκτώβρη μέσω X εκπρόσωπος της Βουλής.

#تصريح

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد «مصباح دومة»، وبحضور 111 نائباً ، وتم خلال الجلسة انتخاب عضو مجلس النواب السيد «الصالحين عبدالنبي» رئيسًا لمجلس النواب بالإجماع، كما تم انتخاب عضو المجلس… pic.twitter.com/S1MAVe0DDB October 6, 2026

Η απομάκρυνσή του, φέρνει νέες ισορροπίες που αποτυπώνονται με την επικύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚

🇱🇾🇹🇷 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗶𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗲𝘆–𝗘𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗟𝗶𝗯𝘆𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝗼𝗿𝗶𝘇𝗼𝗻



Turkish intelligence chief İbrahim Kalın is expected in Tripoli on Tuesday morning for meetings with senior security officials.… — The Geopolitical Desk (@thegeopoldesk) October 19, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Τρίπολη έχει μεταβεί από νωρίς την Τρίτη (20/10) και ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, πραγματοποιώντας «μπαράζ» συναντήσεων με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk.

cnn.gr