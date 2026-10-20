Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε την Τρίτη (20/10) το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την Τουρκία, ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ του 2020, όπως αποκαλύπτει το Reuters.
Η συμφωνία αυτή είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Άγκυρας και της τότε κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη, και αφορούσε την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.
Απεναντίας, το κοινοβούλιο της Λιβύης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση της συμφωνίας. Μάλιστα, το 2020 είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο «άκυρο» και είχε αποφασίσει να το μποϊκοτάρει.
H έγκριση της συμφωνίας, έξι χρόνια μετά, έρχεται μετά τη παραίτηση του επί 12ετίας προέδρου του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκίλα Σάλεχ και στενού συνεργάτη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Τη θέση του πήρε ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτή του Τομπρούκ (βορειοανατολικά), όπως είχε ανακοινώσει στις 7 Οκτώβρη μέσω X εκπρόσωπος της Βουλής.
Η απομάκρυνσή του, φέρνει νέες ισορροπίες που αποτυπώνονται με την επικύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Τρίπολη έχει μεταβεί από νωρίς την Τρίτη (20/10) και ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, πραγματοποιώντας «μπαράζ» συναντήσεων με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk.