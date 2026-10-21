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3, 5 ή 10 χρόνια σταθερό επιτόκιο. Απάντηση μέσα σε 24 ώρες. MyHome Guide για προετοιμασία βήμα προς βήμα. Mortgage Advisors για προσωπική καθοδήγηση και έως €2.000 επιβράβευση με το My Home Rewards.

Η αγορά ενός σπιτιού είναι μια απόφαση που ξεκινά πολύ πιο πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. Ξεκινά με ένα ερώτημα: «Μπορώ να το κάνω;»

Και συνεχίζεται με πολλά ακόμη: ποια χρηματοδότηση μου ταιριάζει, ποιο είναι το κόστος, πόσο γρήγορα μπορώ να προχωρήσω, τι πρέπει να γνωρίζω και ποιος θα είναι δίπλα μου όταν τον χρειαστώ.

Στην Eurobank, σχεδιάσαμε το MyHome γύρω από αυτή ακριβώς τη διαδρομή.

Όχι μόνο για να προσφέρουμε ένα στεγαστικό δάνειο, αλλά για να κάνουμε την απόφαση πιο ξεκάθαρη, τη διαδικασία πιο γρήγορη και την εμπειρία πιο ολοκληρωμένη.

Σταθερότητα που ταιριάζει στο δικό σου πλάνο

Δεν υπάρχει μία σωστή επιλογή για όλους.

Γι’ αυτό, το MyHome προσφέρει σταθερό επιτόκιο για 3, 5 ή 10 χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε πελάτη να επιλέξει τον χρονικό ορίζοντα που ανταποκρίνεται καλύτερα στον δικό του οικονομικό προγραμματισμό. Η επιλογή είναι δική σου.

Η Eurobank είναι εδώ για να σε βοηθήσει να την κάνεις με τα σωστά δεδομένα.

Γιατί, στο σπίτι, ο χρόνος μετράει

Στην αγορά ακινήτων, η ταχύτητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μια καλή ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί σήμερα. Μια απόφαση μπορεί να χρειάζεται να ληφθεί αύριο.

Μέσα από την εφαρμογή Eurobank Cyprus, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο εύκολα και γρήγορα, από όπου κι αν βρίσκονται.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη, επιτρέποντας την υποβολή της αίτησης με λίγα μόνο βήματα, χωρίς περιττές διαδικασίες, προσφέροντας απάντηση σε αίτηση στεγαστικού δανείου μέσα σε 24 ώρες.

Η τεχνολογία βοηθά. Ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά

Κάθε αγορά κατοικίας είναι διαφορετική. Άλλες είναι οι ανάγκες ενός νέου ζευγαριού που αναζητά την πρώτη του κατοικία και άλλες ενός πελάτη που επιθυμεί να αποκτήσει εξοχικό ή επενδυτικό ακίνητο. Η Eurobank προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα στεγαστικών λύσεων που προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες των πελατών της.

Πέρα από τα ψηφιακά εργαλεία, η Eurobank επενδύει στην αξία της προσωπικής εξυπηρέτησης. Οι Mortgage Advisors της Eurobank προσφέρουν προσωπική καθοδήγηση, βοηθώντας τον πελάτη να αξιολογήσει τις επιλογές του, να κατανοήσει τη χρηματοδότηση και να σχεδιάσει το επόμενο βήμα με βάση τη δική του πραγματικότητα.

Μέσω της υπηρεσίας Book A Meeting, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα να προγραμματίσουν συνάντηση με εξειδικευμένο Mortgage Advisor, είτε σε κατάστημα είτε διαδικτυακά.

Επειδή, μια μεγάλη οικονομική απόφαση δεν χρειάζεται πολύπλοκες διαδικασίες. Χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο, τη σωστή στιγμή και τις σωστές απαντήσεις.

Όταν ξέρεις τι ακολουθεί, αποφασίζεις καλύτερα

Η αγορά ενός σπιτιού έχει πολλά στάδια. Και πολλές φορές, αυτό που δημιουργεί αβεβαιότητα δεν είναι η ίδια η απόφαση, αλλά το ότι δεν γνωρίζεις τι έρχεται μετά.

Το MyHome Guide δημιουργήθηκε για να το αλλάξει αυτό.

Μέσα από τα διαδραστικά εργαλεία του MyHome Guide και τον υπολογιστή δόσης, οι χρήστες μπορούν να υπολογίσουν το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που μπορούν να εξασφαλίσουν, καθώς και την ενδεικτική μηνιαία δόση του δανείου τους.

Το MyHome Guide έχει σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζει τη διαδικασία απόκτησης κατοικίας μέσα από πέντε απλά και κατανοητά βήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για κάθε στάδιο της διαδικασίας, να βρουν συγκεντρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων τους, αλλά και των ενεργειών που απαιτούνται πριν και μετά την αίτηση για στεγαστικό δάνειο. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται πιο ξεκάθαρη και λιγότερο χρονοβόρα.

Επειδή, η σωστή απόφαση ξεκινά από τη σωστή ενημέρωση.

Και η εμπειρία δεν τελειώνει με το δάνειο

Η απόκτηση κατοικίας δεν τελειώνει με την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την αγορά ακινήτου. Το νέο σπίτι είναι πολύ περισσότερα από ένα δάνειο.

Οι ανάγκες συνεχίζονται περιλαμβάνοντας μετακόμιση, αλλαγές, νέες ανάγκες και πολλές μικρές και μεγάλες αγορές για τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του νέου χώρου.

Με το My Home Rewards, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από επιβράβευση έως €2.000, μέσα από το οικοσύστημα συνεργατών της Eurobank και υπηρεσίες που συνδέονται με τη νέα τους κατοικία.

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία για το νέο σου σπίτι

Από την πρώτη σκέψη μέχρι την ημέρα που θα ανοίξεις την πόρτα του νέου σου σπιτιού, το MyHome της Eurobank είναι σχεδιασμένο για να σε στηρίζει σε κάθε στάδιο της διαδρομής.

Από την πρώτη σκέψη και την ενημέρωση, μέχρι τη χρηματοδότηση, την προσωπική καθοδήγηση και τα προνόμια που συνεχίζονται μετά την αγορά του ακινήτου Η αγορά ενός σπιτιού δεν είναι μόνο μια οικονομική απόφαση. Είναι ένα σημαντικό βήμα ζωής. Και στο MyHome, κάθε βήμα έχει σχεδιαστεί για να σε φέρνει πιο κοντά στο σπίτι που ονειρεύεσαι.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Με το MyHome, η Eurobank συνδυάζει:

3, 5 ή 10 χρόνια σταθερό επιτόκιο για περισσότερη επιλογή και προγραμματισμό.

για περισσότερη επιλογή και προγραμματισμό. Απάντηση μέσα σε 24 ώρες για μια διαδικασία που κινείται με τον ρυθμό της αγοράς.

για μια διαδικασία που κινείται με τον ρυθμό της αγοράς. Mortgage Advisors για προσωπική καθοδήγηση όταν τη χρειάζεσαι.

για προσωπική καθοδήγηση όταν τη χρειάζεσαι. MyHome Guide για να ξέρεις τι ακολουθεί σε κάθε στάδιο μέσα από μια ξεκάθαρη διαδρομή 5 βημάτων

https://www.eurobank.cy/homeguide

για να ξέρεις τι ακολουθεί σε κάθε στάδιο μέσα από μια ξεκάθαρη διαδρομή 5 βημάτων https://www.eurobank.cy/homeguide My Home Rewards έως €2.000 για περισσότερη αξία γύρω από το νέο σου σπίτι.

Eurobank MyHome

Η δική σου διαδρομή προς το νέο σου σπίτι, με τη σωστή τράπεζα δίπλα σου.

EUROBANK

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