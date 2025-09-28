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Νέα ταξιδιωτικά προνόμια, περισσότερη επιβράβευση και ακόμη μεγαλύτερη αξία σε κάθε συναλλαγή, με μια κάρτα που ακολουθεί τον τρόπο ζωής σας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Eurobank Mastercard World Elite γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή, εμπλουτίζοντας την premium εμπειρία των κατόχων της με νέα προνόμια που προσφέρουν περισσότερη άνεση στα ταξίδια, μεγαλύτερη αξία στις συναλλαγές και πρόσβαση σε μοναδικές εμπειρίες.

10GB δωρεάν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας παγκόσμια κάθε χρόνο, Pay & Get Cashback, €pistrofi Elite, αναλήψεις χωρίς χρέωση έως €800 τον μήνα, προνομιακή χρέωση συναλλάγματος μόλις 1% και Mastercard Priceless εμπειρίες έρχονται να προστεθούν σ’ ένα ήδη ολοκληρωμένο σύνολο ταξιδιωτικών, ασφαλιστικών και lifestyle παροχών.

Από την αναχώρηση μέχρι την άφιξη στον προορισμό σας και από τις καθημερινές αγορές μέχρι τις πιο ξεχωριστές στιγμές, η Eurobank Mastercard World Elite είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει περισσότερα εκεί όπου πραγματικά μετράει.

Ταξίδια με περισσότερη άνεση και ελευθερία

Το ταξίδι αποκτά ακόμη περισσότερα προνόμια. Με το νέο Global Data Roaming, οι κάτοχοι της World Elite έχουν στη διάθεσή τους 10GB δωρεάν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας παγκόσμια, ετησίως, για να παραμένουν συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκονται.

Με το Priority Pass, απολαμβάνουν απεριόριστη πρόσβαση σε περισσότερα από 1.700 airport lounges παγκοσμίως, ανεξάρτητα από την αεροπορική εταιρεία ή τη θέση με την οποία ταξιδεύουν. Παράλληλα, δύο δωρεάν Airport Security Fast Track διελεύσεις κάθε χρόνο προσφέρουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τις ουρές και να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο.

Τα ταξιδιωτικά προνόμια συνεχίζονται και στον προορισμό, μέσα από το Mastercard Travel Rewards, με αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις σε ταξιδιωτικές και άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, τόσο online όσο και στα καταστήματα.

Ακόμη μεγαλύτερη αξία κάθε μέρα

Η World Elite προσφέρει πλέον ακόμη περισσότερη αξία κάθε φορά που χρησιμοποιείται.

Με το Pay & Get Cashback, οι κάτοχοι μπορούν να κερδίζουν επιπλέον επιστροφή χρημάτων από τις αγορές τους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, το €pistrofi Elite, αποκλειστικά για κατόχους World Elite, προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία επιβράβευσης, με περισσότερες επιστροφές, ειδικά προνόμια και εξατομικευμένες προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις συνήθειές τους.

Στις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, η προνομιακή χρέωση συναλλάγματος μόλις 1% προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο όφελος, ενώ οι κάτοχοι μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς χρέωση έως €800 τον μήνα από ΑΤΜ στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Πρόσβαση σε εμπειρίες που ξεχωρίζουν

Η premium εμπειρία της World Elite ξεπερνά τα όρια μιας συναλλαγής.

Μέσα από το Mastercard Priceless, οι κάτοχοι αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικές εμπειρίες, επιλεγμένες εκδηλώσεις και προνόμια στους τομείς της γαστρονομίας, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και των ταξιδιών.

Παράλληλα, η αναβαθμισμένη υπηρεσία Digital Concierge βρίσκεται στη διάθεσή τους για να φροντίσει κάθε λεπτομέρεια, από τον ταξιδιωτικό σχεδιασμό και τις κρατήσεις σε εστιατόρια μέχρι την πρόσβαση σε εκδηλώσεις και εξατομικευμένες προτάσεις.

Προστασία που ταξιδεύει μαζί σας

Το σύνολο των προνομίων συμπληρώνεται από τις Premium Ασφαλιστικές Καλύψεις της ERB Asfalistiki, που περιλαμβάνουν ταξιδιωτική ασφάλιση, προστασία αγορών και κινητού τηλεφώνου.

Με ένα ολοκληρωμένο σύνολο προνομίων που συνδυάζει ταξίδια, επιβράβευση, καθημερινές συναλλαγές, ξεχωριστές εμπειρίες και προστασία, η Eurobank Mastercard World Elite προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες στους κατόχους της, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερη άνεση. Περισσότερη επιβράβευση. Περισσότερες εμπειρίες.

Ένας κόσμος προνομίων με την Eurobank Mastercard World Elite.

Αποκτήστε τη μέσω του Eurobank Cyprus app και ανακαλύψτε περισσότερα στο eurobank.cy/worldelite.