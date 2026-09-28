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Η Lexus Cycling Dream Team τιμήθηκε για την προσφορά και τη στήριξή της προς το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του Ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Η αναγνώριση αφορά τον «Αγώνα Αγάπης 2025», μέσα από τον οποίο η Lexus Cycling Dream Team συγκέντρωσε και παρέδωσε €25.000 στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για τη στήριξη του προγράμματος διερεύνησης και διάγνωσης του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου. Για την επίτευξη του σκοπού, τα μέλη της ομάδας διένυσαν 175 απαιτητικά χιλιόμετρα εκτός δρόμου, από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι τη Λεμεσό.

Ο Μάριος Σκανδάλης, εκ μέρους της Lexus Cycling Dream Team, ανέφερε: «Η αναγνώριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, γιατί αφορά μια συλλογική προσπάθεια που είχε έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να προσφέρει ουσιαστική στήριξη εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ευχαριστούμε το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας και συνέβαλαν στον Αγώνα Αγάπης 2025».

Η πορεία προσφοράς συνεχίζεται. Στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2026, η Lexus Cycling Dream Team θα βρεθεί ξανά στους δρόμους για τον «Αγώνα Αγάπης 2026», διανύοντας 165 χιλιόμετρα εκτός δρόμου από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό, αυτή τη φορά με στόχο τη στήριξη του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αγώνα Αγάπης 2026 και για το πώς μπορείτε να στηρίξετε τη δράση είναι διαθέσιμες εδώ:

https://redcross.org.cy/en/agonas-agapis-lexus/