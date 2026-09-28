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Την παραίτηση του Ευάγγελου Κωτσοβίνου από το Διοικητικό της Συμβούλιο, με ισχύ από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ανακοίνωσε η Eurobank. Η τράπεζα θα συνεχίσει να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα εναπομείναντα 12 μέλη του Δ.Σ., μέχρι την εκλογή αντικαταστάτη.

Ο κ. Κωτσοβίνος κατείχε τη θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και αποχώρησε επίσης από την Επιτροπή Κινδύνων και την Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού, στις οποίες συμμετείχε.

Στη συνεδρίασή του στις 24 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι και οι δύο επιτροπές θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τα υπόλοιπα μέλη τους, έως ότου το Δ.Σ. εκλέξει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, η διοίκηση της τράπεζας ευχαριστεί τον κ. Κωτσοβίνο για την παρουσία και την προσφορά του στον Όμιλο Eurobank.