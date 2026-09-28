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Της Ξανθής Γούναρη

Να παραμένεις η μάρκα FMCG που επιλέγεται περισσότερο από τους Έλληνες καταναλωτές, σε μια αγορά όπου η ιδιωτική ετικέτα κερδίζει έδαφος και η μάχη για μια θέση στο καλάθι γίνεται όλο και πιο σκληρή, δεν είναι μικρό πράγμα. Στο Brand Footprint 2026 της Worldpanel by Numerator, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. –τα γνωστά Μπισκότα Παπαδοπούλου– διατηρεί την πρώτη θέση, μπροστά από την Coca-Cola και τη Νουνού.

Η πρωτιά συμπίπτει με μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 250 εκατ. ευρώ και έφθασαν το 2025 στα 252,52 εκατ. ευρώ, από 243,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Το ρεκόρ τζίρου, όμως, δεν πέρασε στην τελευταία γραμμή. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 12,95%, στα 8,68 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 17,36%, στα 6,94 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πίεσε τα περιθώρια

Για περίπου 9,1 εκατ. ευρώ επιπλέον πωλήσεων, το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7,58 εκατ. ευρώ, στα 147,51 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε έτσι κατά περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, στα 105,01 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 41,6% από 42,5%. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν στα 9,21 εκατ. ευρώ, από 10,65 εκατ. ευρώ.

Στη μισθοδοσία, η αύξηση ήταν 5,9 εκατ. ευρώ ή 12,5%, με το κόστος προσωπικού να φθάνει τα 53,29 εκατ. ευρώ. Στο τέλος της χρονιάς η Παπαδοπούλου απασχολούσε 1.796 εργαζομένους, έναντι 1.672 στο τέλος του 2024.

Στις πρώτες ύλες η εικόνα δεν ήταν ενιαία. Άλευρα και σιτηρά κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα και η ζάχαρη συνέχισε να αποκλιμακώνεται. Το κακάο και τα παράγωγά του παρέμειναν, αντίθετα, σε πολύ υψηλά επίπεδα και με έντονες διακυμάνσεις, λόγω της περιορισμένης παραγωγής στις χώρες προέλευσης. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στα υλικά συσκευασίας και στο ενεργειακό κόστος, ενώ σε υψηλά επίπεδα παρέμειναν οι δαπάνες αποθήκευσης και μεταφοράς.

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, οι πωλήσεις συνέχισαν να ανεβαίνουν, με την εταιρεία να ενισχύει την παρουσία της και πέρα από τον βασικό της χώρο, τα μπισκότα. Από τα 252,52 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 233,88 εκατ. ευρώ προήλθαν από προϊόντα δικής της παραγωγής, έναντι 227,41 εκατ. ευρώ το 2024. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αυξήθηκαν στα 17,42 εκατ. ευρώ, από 15,02 εκατ. ευρώ, ενώ 1,22 εκατ. ευρώ προήλθαν από πρώτες ύλες, υλικά και υποπροϊόντα.

Στα μπισκότα η Παπαδοπούλου αναφέρει ότι διατήρησε την ηγετική της θέση. Θετική ήταν η πορεία στις μπάρες δημητριακών, ενώ στα αρτοσκευάσματα ενισχύθηκαν οι φρυγανιές, τα κριτσίνια και τα Krispies. Στο συσκευασμένο ψωμί προστέθηκε το ΤΟΣΤ Ψίχα, με διαφημιστική και προωθητική υποστήριξη του λανσαρίσματος.

Επενδύσεις και πτώση διαθεσίμων

Αυξημένα κατά 21,7% ήταν στο τέλος του 2025 τα αποθέματα στα 22,86 εκατ. ευρώ, από 18,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 21,7%. Τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα αυξήθηκαν στα 9,58 εκατ. ευρώ από 7,43 εκατ. ευρώ και οι πρώτες ύλες και τα αναλώσιμα στα 11,93 εκατ. ευρώ από 10,04 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των αποθεμάτων είχε αρνητική επίπτωση 4,08 εκατ. ευρώ στις λειτουργικές ταμειακές ροές. Συνολικά, οι καθαρές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες περιορίστηκαν στα 7,46 εκατ. ευρώ, από 19,67 εκατ. ευρώ το 2024. Στο τέλος Δεκεμβρίου τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν 5,66 εκατ. ευρώ, έναντι 13,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Μέσα στη χρονιά καταβλήθηκαν 8,63 εκατ. ευρώ για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων, ενώ οι ταμειακές εκροές για πληρωμές μερισμάτων ανήλθαν σε 4,76 εκατ. ευρώ. Για τα κέρδη του 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος 3,43 εκατ. ευρώ, υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός έκλεισε στα 23,3 εκατ. ευρώ, από 23,8 εκατ. ευρώ το 2024. Λόγω της μείωσης των διαθεσίμων, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε περίπου στα 17,64 εκατ. ευρώ, από 10,05 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 151,68 εκατ. ευρώ, από 147,47 εκατ. ευρώ.

Τα 59,6 εκατ. ευρώ στον Βόλο

Οι επενδυτικές δαπάνες του 2025 προηγούνται ενός πολύ μεγαλύτερου έργου στον Βόλο. Στη μονάδα όπου παράγονται τα Caprice, η Παπαδοπούλου προχωρά σε επένδυση 59,6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό και αυτοματοποίηση της παραγωγής, με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Προβλέπει επίσης ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της μονάδας και συνδέεται με την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

Ήδη το 2025 οι προσθήκες στα ενσώματα πάγια ανήλθαν σε 8,39 εκατ. ευρώ, από τα οποία 4,39 εκατ. ευρώ αφορούσαν μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση είχαν φθάσει στο τέλος της χρήσης τα 4,22 εκατ. ευρώ, από 1,62 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο Βόλος δεν είναι η μόνη παραγωγική μονάδα στην οποία γίνονται παρεμβάσεις. Στη Θεσσαλονίκη, από τις γνωστοποιήσεις που υπέβαλε η Παπαδοπούλου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, προκύπτει εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Δήμο Δέλτα.

Παράλληλα, είχαν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 46,27 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. Για τα συγκεκριμένα σχέδια προβλέπεται ενίσχυση 11 εκατ. ευρώ μέσω αφορολόγητων αποθεματικών, από τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί 4,5 εκατ. ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι παρεμβάσεις στις παραγωγικές μονάδες θα συνεχιστούν. Η διοίκηση αναφέρει ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ψηφιακό μετασχηματισμό και εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

Η Παπαδοπούλου διαθέτει τέσσερα εργοστάσια, στον Ταύρο, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο και στα Οινόφυτα, και τρία κέντρα διανομής και αποθήκευσης, σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Οι προοπτικές για το 2026

Στο κόστος, πάντως, οι συνθήκες παραμένουν απαιτητικές. Η διοίκηση αναφέρεται στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στις ενεργειακές αγορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια καταγράφει υψηλότερες τιμές, ενώ αυξήσεις εντοπίζει και σε ορισμένα υλικά συσκευασίας. Οι τιμές των καυσίμων έχουν επιβαρύνει και το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης. Από την εταιρεία τονίζεται ότι συνεχιστεί η εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της, προκειμένου να περιορίσει, όσο είναι δυνατόν, την επίδραση των ανατιμήσεων.

Τα ακίνητα των 28,5 εκατ. ευρώ στον Ταύρο

Πέρα από τις επενδύσεις στις παραγωγικές μονάδες, μέσα στο 2026 έκλεισε και μια εκκρεμότητα που αφορά την ακίνητη περιουσία της εταιρείας.

Πριν από λίγες εβδομάδες, όπως είχε γράψει το Capital, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα Α.Ε. από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος.

Με τη συγχώνευση πέρασαν στην εταιρεία τρία όμορα ακίνητα στην Πέτρου Ράλλη και την Αγίας Άννης, στον Ταύρο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 28,545 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ακίνητα που χρησιμοποιούσε ήδη η Παπαδοπούλου, καταβάλλοντας ετήσια μισθώματα 1,272 εκατ. ευρώ.

Με την απορρόφηση έπαψαν επίσης να υφίστανται δύο ομολογιακά δάνεια της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα, συνολικού ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, στα οποία μοναδική ομολογιούχος ήταν η Παπαδοπούλου.

Η καθαρή αξία που εισφέρθηκε είχε αποτιμηθεί σε 20,883 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή συνοδεύτηκε από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,717 εκατ. ευρώ, στα 15,217 εκατ. ευρώ.

Forbes