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Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ακόμη και μετά την κατάθεσή του στη Βουλή, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ενώ δεν αποκλείεται μικρή καθυστέρηση στην προώθηση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για τεχνικούς λόγους.

Μετά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ), ο Υπουργός επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε οι συνταξιούχοι να δουν τη διαφορά στις πληρωμές της 1ης Φεβρουαρίου.

Πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία κατάθεσης η 8η Οκτωβρίου

Η προώθηση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη εξαρτάται από την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα είχε εκτενή συζήτηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο μέχρι την Τρίτη, το νομοσχέδιο μπορεί να προωθηθεί την Τετάρτη. Διαφορετικά, η εξέτασή του θα μετατεθεί κατά μία εβδομάδα.

Διευκρίνισε ότι η επίσημη κατάθεση στη Βουλή γίνεται Πέμπτη και πως η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία είναι η 8η Οκτωβρίου.

Στο τραπέζι μερίσματα, θεμελίωση σύνταξης και εισφορές

Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν υποδείξει σημεία που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, μεταξύ των οποίων τα μερίσματα, η θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και ο ορισμός της πλασματικής εισφοράς.

«Αν στο τέλος έχουν δίκιο, δεν υπάρχει πρόβλημα να διαφοροποιηθεί το νομοθέτημα», ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι τυχόν συμφωνημένες αλλαγές μπορούν να γίνουν και στη συνέχεια της διαδικασίας.

Όπως εξήγησε, στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνεται δυνατότητα αλλαγών χωρίς επαναφορά του νομοσχεδίου ενώπιόν του. Οι συμφωνημένες τροποποιήσεις θα μπορούν να παρουσιαστούν απευθείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Για την καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων επί των μερισμάτων, είπε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται τόσο στο ΕΣΣ όσο και σε κατ’ ιδίαν επαφές, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση. Από τη σημερινή συνεδρίαση, πρόσθεσε, δεν προέκυψε ανάγκη συγκεκριμένης διαφοροποίησης.

Συνεχείς συνεδριάσεις τον Οκτώβριο

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν διευκρινίσεις για τη διαχρονική διαφοροποίηση των συντάξεων, ενώ ο αναλογιστής ανέλυσε την προβλεπόμενη εξέλιξή τους τα επόμενα χρόνια.

Η συζήτηση των θέσεων των κοινωνικών εταίρων άρχισε σε περιορισμένο βαθμό. «Δεν μπορώ να πω πως προχωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο κ. Μουσιούττας.

Το ΕΣΣ θα συνεδριάζει κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μέσα στον Οκτώβριο, με εξαίρεση την αργία της 1ης Οκτωβρίου και την 5η Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος ορισμένων μελών. Στις 8 Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθούν αναλυτικά οι εισηγήσεις των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η πρόταση το επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων να διαμορφώνεται στο επίπεδο του ορίου φτώχειας, καθώς και η αναλογιστική μείωση του 12%.

Δεν υιοθετείται η θέση για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

Ο Υπουργός ανέφερε ότι δεν συζητήθηκε η θέση των εργοδοτών για ενδεχόμενη αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης μετά την αναλογιστική μελέτη που προβλέπεται σε πέντε χρόνια.

«Δεν ασπαζόμαστε» αυτή τη θέση, δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η κυβερνητική προσέγγιση είναι, εφόσον προκύψει ανάγκη προσαρμογής, αυτή να αφορά μόνο τις εισφορές.

Στόχος συμφωνίας-πλαισίου για τον δεύτερο πυλώνα

Ξεχωριστός οδικός χάρτης καθορίστηκε για τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού. Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου και οι συναντήσεις θα συνεχίζονται κάθε Τρίτη έως το τέλος του μήνα.

Στόχος, εφόσον υπάρξει κατάληξη, είναι να επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα, χωρίς να προωθηθεί σε αυτό το στάδιο νομοθέτημα. Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε τον δεύτερο πυλώνα αναγκαίο συμπλήρωμα των συντάξεων του πρώτου.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν υποχρεωτικά Ταμεία Προνοίας για όλους, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις υποστηρίζουν την εθελοντική συμμετοχή με παροχή κινήτρων.

Ο Υπουργός απέφυγε να παρουσιάσει την κυβερνητική θέση, αναφέροντας ότι πρώτα θα ακουστούν οι τοποθετήσεις των οργανώσεων στο ΕΣΣ, με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών.

Παρά τις δυσκολίες, δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη του στόχου εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Υπογράμμισε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί μέχρι το νομοσχέδιο να προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ