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Στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εντάσσεται πρόταση της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) για αύξηση της περιόδου κατά την οποία το κράτος θα καλύπτει κοινωνικές ασφαλίσεις για πολύτεκνες μητέρες που παραμένουν στο σπίτι για τη φροντίδα των παιδιών τους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας. Την ίδια ώρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποίησης ή ακόμη και πλήρους αφαίρεσης της πρόνοιας για εισφορές επί των μερισμάτων.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά το πέρας της συνάντησης που είχε ο κ. Μουσιούττας με τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, και αξιωματούχους του κόμματος την Παρασκευή το απόγευμα στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν εκτενώς οι πτυχές της επικείμενης μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού.

Αναλύοντας τη νέα πρόταση, ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε την εισήγηση της ΔΗΠΑ, η οποία προνοεί, κατά την έκφρασή του, «αυξημένη επιχορήγηση» για την περαιτέρω αναγνώριση του ρόλου των πολύτεκνων οικογενειών.

Συγκεκριμένα, ενώ το νομοσχέδιο προέβλεπε ήδη, όπως είπε, ότι το κράτος θα χορηγεί Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τρία χρόνια για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί μιας μητέρας, με την εισήγηση της ΔΗΠΑ ο χρόνος αυτός θα αυξάνεται στα τέσσερα χρόνια για το τέταρτο παιδί και στα πέντε χρόνια για το πέμπτο, φτάνοντας μέχρι και τα 28 χρόνια. «Μας αναφέρθηκε στη συζήτηση μέσα, να δούμε αν μπορούμε για το 4ο ή το 5ο παιδί να διαφοροποιηθεί και εμείς το βρίσκουμε πάρα πολύ λογικό», σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας.

Αντιλαμβάνεστε, πρόσθεσε ο κ Μουσιούττας, «μια μητέρα, και ιδιαίτερα μια πολύτεκνη μητέρα, χωρίς να εργαστεί δεν θα παίρνει την κοινωνική σύνταξη που γνωρίζαμε παλιά· θα παίρνει κανονική σύνταξη, γιατί θα έχει συμπληρώσει αρκετά πέραν των 15 ετών, ειδικά οι πολύτεκνοι. Άρα θα παίρνει κανονική σύνταξη σαν να ήταν εργαζόμενη, ενώ δεν εργάζεται, αλλά εργάζεται στο σπίτι για να φροντίσει τα παιδιά της».

Πρόκειται «για ακόμα μια καινοτομία», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, με τον Υπουργό Εργασίας να προσθέτει ότι το κόμμα είχε εισηγηθεί και υιοθετήθηκε πρόταση για αυξημένη ελάφρυνση των πολύτεκνων οικογενειών και στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπει το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επί των μερισμάτων, το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχίες στον επιχειρηματικό κόσμο και δη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι οι υφιστάμενες προτάσεις δεν αποτελούν τελεσίδικη θέση, αλλά βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Σημείωσε ότι όλα θα οριστικοποιηθούν με την κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες. «Υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Δεν λέμε ότι έχουμε το θέσφατο και τη σοφία και δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι. Είναι ένα από τα στοιχεία που είναι υπό διαμόρφωση. Μπορεί, σε τελική ανάλυση, να υπάρξει κάτι διαφορετικό ή ακόμη να υπάρξει και αφαίρεση από την εξίσωση του θέματος των μερισμάτων», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας.

Ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι «πρόθεση είναι, αυτό που είχα δηλώσει από παλιά, την 01/01/27 να λειτουργήσει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση». Στόχος, όπως τόνισε, είναι «ο κόσμος, οι συνταξιούχοι μας, να νιώσουν τη διαφορά στις τσέπες τους, άλλοι μικρή και άλλοι μεγαλύτερη, από την 1η του Φεβρουαρίου με το πρώτο έμβασμα που θα πάρουν».

Παράλληλα, εξήγησε ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος συναντήσεων με τα κόμματα προκειμένου «να καταθέσουμε τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως να κατατεθεί στη Βουλή». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως «αυτό δεν σημαίνει ότι ο διάλογος σταματά», καθώς το Υπουργείο παραμένει ανοιχτό σε καθημερινές συναντήσεις και συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και τα οργανωμένα σύνολα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ εστίασε στην αναγκαιότητα να προχωρήσουν οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων αλλά και τη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας.

«Μετά από 46 χρόνια διαδικασιών αλλά και εφαρμοσμένων πολιτικών, ήρθε η ώρα να υπάρξει μια μεγάλη μεταρρύθμιση», δήλωσε ο κ. Καρογιάν, προσθέτοντας ότι αυτή η προσπάθεια «δεν επιτυγχάνεται ούτε βέβαια με λόγια, ούτε με συνθήματα, ούτε με λαϊκίστικες προσεγγίσεις».

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ ανέφερε ότι αποτελεί δεδηλωμένο στόχο η αύξηση των συντάξεων για τους χαμηλοσυνταξιούχους και σημείωσε ότι την ίδια στιγμή πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Δεν νομίζω να θέλει κάποιος να δυναμιτίσει τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, ούτε και νομίζω να θέλει κάποιος να υποθηκεύσει κάποια πράγματα. Άρα, όμως, θα πρέπει να ομολογήσουμε, και εδώ είναι τα σημεία ισορροπίας που πρέπει να έρθουν. Υπάρχουν μερίδες του λαού μας οι οποίες έχουν χαμηλά εισοδήματα και είναι η ώρα που θα πρέπει να τους ενισχύσουμε, μέσω αυτής της μεταρρύθμισης», είπε ο κ. Καρογιάν.

Στόχος μας, πρόσθεσε «είναι να τα αυξήσουμε χωρίς να διασαλεύσουμε και να τινάξουμε στον αέρα αυτά που όλοι καταφέραμε να κάνουμε για την οικονομική ανθεκτικότητα, αλλά και την προοπτική της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας».

Καταλήγοντας, ο κ. Καρογιάν γνωστοποίησε ότι η παράταξή του κατέθεσε ένα εγχειρίδιο με εύλογα ερωτήματα και εισηγήσεις στο Υπουργείο, ενώ προανήγγειλε ότι το κόμμα θα επιδιώξει κύκλο επαφών και με τους κοινωνικούς εταίρους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο συναινέσεων γύρω από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

ΚΥΠΕ