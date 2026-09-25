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Υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του ο Κώστας Παπαδόπουλος, 79 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από οδική σύγκρουση στην επαρχία Λευκωσίας.

Η σύγκρουση συνέβη τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2026, στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 79χρονος στη Λεωφόρο Νίκης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος.

Ο 79χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.