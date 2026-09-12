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Τραγικό τέλος είχε για 52χρονο εργαζόμενο σε οικοδομή στην περιοχή της Πέγειας, μια αστοχία κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στις 2.00 το απόγευμα. Νεκρός είναι ο Κωνσταντίνος Ποσναγκόφ από τη Γεωργία, κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση Πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης, αμελούς ή επικινδυνης πράξης και εχει προχωρήσει στη σύλληψη δυναμει δικαστικών ενταλματων του εργολάβου της οικοδομής, 46 χρονών, και του χειριστή της αντλίας τοποθέτησης σκυροδέματος, 53 χρονών.

Το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα συνέβη όταν σε ανεγειρόμενη οικοδομή και ενώ εκτελούνταν εργασίες τοποθέτησης έτοιμου σκυροδέματος, λόγω λανθασμένου χειρισμού του βαχίωνα της αντλίας τοποθέτησης του μπετόν, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποκόπηκαν δύο εναέρια ηλεκτρικά καλώδια τάσης 11 χιλιάδων βολτ.

Από το συμβάν αυτό, υπέστη ηλεκτροπληξία ο άτυχος 52χρονος ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Η σκηνή αποκλείστηκε και διεξάγονται εξετάσεις από την Αστυνομία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και την ΑΗΚ.