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Στο Δουλβίνο βρίσκεται ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπου κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μίκαελ Μάρτιν, δήλωσε είναι προσωπική του επιθυμία να δει μια ενιαία Ιρλανδία.

«Δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα ήθελα πολύ να δω την Ιρλανδία ενωμένη. Έχω φίλους και από τις δύο πλευρές, σπουδαίους ανθρώπους. Νομίζω ότι θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους αν συνέβαινε αυτό. Θα συμβεί τελικά», είπε.

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι «μπορεί κάλλιστα να συμβεί τώρα, αφού υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος εδώ για να το βάλει σε κίνηση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό, προφανώς».

Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε ότι «νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο. Θέλω να πω, πώς γίνεται να είναι κακό;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα θα παρακολουθήσει το Irish Open στο ιδιόκτητο γκολφ κλαμπ του.

Η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Phoenix Park, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου. Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις κυκλοφοριακές και λειτουργικές επιπτώσεις, ενώ φοιτητές και οργανώσεις της αριστεράς, αντιπολεμικά και φιλοπαλαιστινιακά κινήματα έχουν προγραμματίσει διαδηλώσεις στο κέντρο του Δουβλίνου.

Η επίσκεψη έρχεται αμέσως μετά τη συμμετοχή του Τραμπ στις εκδηλώσεις μνήμης για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η ιρλανδική κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει θερμές διατλαντικές σχέσεις, παρά τις διαφωνίες σε ζητήματα εμπορίου και εξωτερικής πολιτικής.

cnn.gr