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Έντονες αντιδράσεις ξεσήκωσε στιγμιότυπο με τον δήμαρχο Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι και βουλευτή των Δημοκρατικών, να γελούν στην τελετή στο Σημείο Μηδέν για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων.

Το πλάνο, διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, μεταδόθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια της τελετής και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

AOC and Mamdani were seen laughing together as the names of 9/11 victims were read at Ground Zero. pic.twitter.com/P7eOHVGpBs September 11, 2026

Λίγο νωρίτερα, η ίδια μετάδοση είχε δείξει συγγενή θύματος να κλαίει, ενώ οικογένειες διάβαζαν από το βήμα τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις.

«Πώς στο καλό μπορείς να γελάς;» – Η επίθεση του Τεντ Κρουζ

Το επίμαχο απόσπασμα αναδημοσίευσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο οποίος επέκρινε έντονα τη συμπεριφορά του δημάρχου της Νέας Υόρκης και της βουλευτή των Δημοκρατικών Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ.

How the hell do you laugh while the names of those murdered on 9/11 are being read aloud?



Why would you do so? https://t.co/gOec2hA8Lo September 11, 2026

«Πώς στο καλό μπορείς να γελάς ενώ διαβάζονται δυνατά τα ονόματα εκείνων που δολοφονήθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου; Γιατί να το κάνεις;», έγραψε ο Κρουζ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Μέγκαν Μακέιν, κόρη του αείμνηστου Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Μακέιν, η οποία σχολίασε επίσης με οργή το στιγμιότυπο.

Why the fuck are these two laughing?!? https://t.co/U5LBemLJzD — Meghan McCain (@MeghanMcCain) September 11, 2026

Η εικόνα προκάλεσε αντιδράσεις και πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η παρουσία του Μαμντάνι στην τελετή στο Σημείο Μηδέν είχε ήδη μετατραπεί σε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Το βίντεο δεν δείχνει όλο το πλαίσιο»

Την ίδια ώρα, όσοι υπερασπίζονται τον δήμαρχο και την Οκάσιο-Κορτέζ υποστηρίζουν ότι το σύντομο βίντεο δεν αποδεικνύει πως οι δύο πολιτικοί γελούσαν με την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων.

Ο Μάικλ Ραγκούζα, πρώην επικεφαλής ασφαλείας του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ανέφερε ότι βρισκόταν δίπλα στους δύο πολιτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κάμερα απλώς κατέγραψε τη στιγμή που η Οκάσιο-Κορτέζ πλησίασε τον Μαμντάνι για να τον χαιρετήσει. Όπως υποστήριξε, πίσω από τους δύο υπήρχαν και άλλοι πολιτικοί, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, που συνομιλούσαν και αστειεύονταν μεταξύ τους.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση της πρώην Δημοκρατικής πολιτειακής βουλευτού της Νέας Υόρκης Γιου-Λάιν Νιου, η οποία υποστήριξε ότι ο Μαμντάνι παρέμεινε στην τελετή μέχρι την ολοκλήρωσή της και στη συνέχεια μίλησε για περίπου 45 λεπτά με οικογένειες θυμάτων.

Η ίδια σημείωσε ότι η τελετή μνήμης δεν σημαίνει πως οι παρευρισκόμενοι παραμένουν ανέκφραστοι για ολόκληρη τη διάρκειά της, καθώς οικογένειες συχνά μοιράζονται αναμνήσεις και ιστορίες για τους ανθρώπους που έχασαν.

Η αμήχανη χειραψία Μαμντάνι – Τζουλιάνι

Λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, ο Μαμντάνι είχε μια σύντομη αλλά συμβολική συνάντηση με τον Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος ήταν δήμαρχος της Νέας Υόρκης την ημέρα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και λίγες κουβέντες, παρά την έντονη αντιπαράθεση των προηγούμενων ημερών.

New York City Mayor Zohran Mamdani and former Mayor Rudy Giuliani shook hands at Ground Zero on Friday during the ceremony marking 25 years since the Sept. 11 attacks.



The interaction came days after Giuliani publicly criticized Mamdani’s plans to attend the ceremony and said… pic.twitter.com/kcPJpvHrZ9 — CBS News (@CBSNews) September 11, 2026

Ο Τζουλιάνι είχε δηλώσει ότι η παρουσία του Μαμντάνι στην τελετή τον «προσβάλλει», ενώ είχε ζητήσει ουσιαστικά από τον σημερινό δήμαρχο να μην παραστεί στο Σημείο Μηδέν.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι δήλωσε μετά την τελετή ότι οι δύο άνδρες «αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις» και τόνισε πως το επίκεντρο της ημέρας θα πρέπει να είναι οι οικογένειες των θυμάτων και οι διασώστες.

«Με έχει καταλάβει πραγματικά δέος για όλα όσα αυτές οι οικογένειες μας έχουν προσφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 100.000 υπογραφές κατά της παρουσίας του

Η παρουσία του Μαμντάνι στην 25η επέτειο είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη πριν από την τελετή.

Συγγενείς θυμάτων και άλλοι πολίτες είχαν στηρίξει διαδικτυακή πρωτοβουλία που ζητούσε από τον δήμαρχο να μην παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης και συγκέντρωσε πάνω από 100.000 υπογραφές.

Στις επικρίσεις είχε προστεθεί και ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Τζορτζ Πατάκι, ενώ ο Μαμντάνι είχε ξεκαθαρίσει ότι θα παρευρεθεί, υποστηρίζοντας ότι η ημέρα πρέπει να είναι αφιερωμένη στις οικογένειες των θυμάτων.

Παρά το φορτισμένο κλίμα, ο δήμαρχος έδωσε τελικά το «παρών» στο Σημείο Μηδέν και, σύμφωνα με υποστηρικτές του, παρέμεινε μέχρι το τέλος της τελετής.

Το επίμαχο πλάνο με την Οκάσιο-Κορτέζ, ωστόσο, αναζωπύρωσε την πολιτική αντιπαράθεση: οι επικριτές τους το χαρακτηρίζουν ένδειξη ασέβειας, ενώ όσοι τους υπερασπίζονται επιμένουν ότι πρόκειται για μια στιγμιαία εικόνα χωρίς ήχο, από την οποία δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το τι συζητούσαν ή για ποιο λόγο χαμογελούσαν.

iefimerida.gr