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Είκοσι πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο Σημείο Μηδέν, εκεί όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η κεντρική τελετή πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η φετινή επέτειος συνοδεύεται από τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τους κινδύνους που αντιμετώπισαν κάτοικοι και διασώστες μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

New York Commemorates 25th Anniversary of 9/11 Attackshttps://t.co/FXIkI6z8eX September 10, 2026

Πάνω από το Λιμάνι της Νέας Υόρκης, 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό σχηματίζοντας τους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου — ένα drone για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Over New York Harbor, 2,977 drones lit up the sky in the shape of the World Trade Center’s Twin Towers — one drone for each victim of the September 11 attacks.



Never forget. 🇺🇸



VIA: @Drone_Wars_ pic.twitter.com/hXMbMPdRK5 September 10, 2026

Η κεντρική τελετή θα ξεκινήσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις του 2001, αλλά και στη βομβιστική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθούν επτά στιγμές σιγής. Οι έξι από αυτές αντιστοιχούν στις κρίσιμες στιγμές εκείνης της ημέρας: τις ώρες που τα αεροσκάφη προσέκρουσαν στους δύο Δίδυμους Πύργους και στο Πεντάγωνο, όταν συνετρίβη η πτήση 93 στην Πενσιλβάνια και όταν κατέρρευσαν οι δύο πύργοι.

Eyewitness News reporter N.J. Burkett and photographer Marty Glembotzky rushed down to the World Trade Center on September 11, 2001. While shooting a stand-up right below the burning towers, the first tower began to collapse. pic.twitter.com/8rCXnyCZqZ — Eyewitness News (@ABC7NY) September 10, 2026

Για πρώτη φορά φέτος θα προστεθεί και μία ακόμη στιγμή σιγής, αφιερωμένη στους ανθρώπους που πέθαναν τα χρόνια που ακολούθησαν από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.

Tomorrow, September 11, join us at 2 pm, following the Ground Zero ceremony, for our annual Reading of the Names, remembering those members of the Strongest who have died of 9/11-related illnesses following service to the City.



All are welcome to attend the ceremony outdoors at… pic.twitter.com/x3M0JkJnyp — NYC Sanitation (@NYCSanitation) September 10, 2026

Οι εκδηλώσεις μνήμης στη Νέα Υόρκη

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα συνεχιστεί το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη τελετή στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο Σημείο Μηδέν.

Στην τελετή θα παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ενώ θα ακολουθήσει ειδική συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης μαζί με τη χορωδία μουσικού συγκροτήματος του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόναλντ Ο. Πέρελμαν.

Μετά τη δύση του ηλίου θα επιστρέψει το εμβληματικό «Tribute in Light», οι δύο κάθετες δέσμες φωτός που σχηματίζουν το συμβολικό περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων στον ουρανό της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, σημαντικά σημεία της πόλης, όπως το Empire State Building, το One World Observatory, το Rockefeller Center, το Intrepid Museum, αλλά και εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια JFK και LaGuardia, θα φωτιστούν με μπλε χρώμα.

New York City officials have announced ramped-up security 25 years after the September 11th attacks and for Rosh Hashanah, the Jewish new year.

@ABC News' @SamChampion has the details. https://t.co/Bg99c1o7Ld pic.twitter.com/ym7pwtD6ih — ABC News (@ABC) September 10, 2026

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Κάτω Μανχάταν

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε ενισχυμένο σχεδιασμό ασφαλείας γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανακοίνωσε ότι η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενες επετείους, παρότι, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή κατά της πόλης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν η αστυνομία της Νέας Υόρκης, υπηρεσίες προστασίας υψηλών προσώπων, ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές, καθώς και ειδικές μονάδες αντιτρομοκρατίας.

New York City officials have announced ramped-up security 25 years after the September 11th attacks and for Rosh Hashanah, the Jewish new year. @SamChampion reports. pic.twitter.com/Po184SYR6q — Good Morning America (@GMA) September 10, 2026

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εξειδικευμένες ομάδες, συστήματα εντοπισμού και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και αυστηρή περίμετρο ασφαλείας γύρω από το Μνημείο.

Από τις 06:00 το πρωί έχουν τεθεί σε ισχύ εκτεταμένοι κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο Κάτω Μανχάταν.

Παρόντες αξιωματούχοι – Ο Τραμπ στο Πεντάγωνο

Στην τελετή στο Σημείο Μηδέν θα παραστούν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι και η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χόκουλ.

Την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα εκπροσωπήσει στη Νέα Υόρκη ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βρεθεί στο Σημείο Μηδέν. Θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, όπου θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή τελετή μνήμης.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία που συνδέονται με τις επιθέσεις: στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβη η πτήση 93.

Νέα αρχεία για την υγεία μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Η φετινή επέτειος συνοδεύεται και από νέες αποκαλύψεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Πύργων.

Ο δήμος της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες δημοτικών αρχείων που αφορούν την ποιότητα του αέρα, τη σκόνη και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους μετά τις επιθέσεις.

Mayor Zohran Mamdani announced Tuesday that New York City has released more than 170,000 pages of air quality records from the aftermath of the Sept. 11 attacks, shedding new light on what officials knew about toxic conditions around Ground Zero while publicly assuring residents… pic.twitter.com/NgM84ta008 — Eyewitness News (@ABC7NY) September 8, 2026

Τα έγγραφα επαναφέρουν ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι δημοτικές αρχές σχετικά με την παρουσία αμιάντου και άλλων επικίνδυνων ρύπων, αλλά και για το πότε ενημερώθηκαν εργαζόμενοι, κάτοικοι και διασώστες για τους πιθανούς κινδύνους.

Ο δήμαρχος Μαμντάνι χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση των αρχείων κίνηση διαφάνειας και λογοδοσίας, σε μια επέτειο όπου η μνήμη των θυμάτων συνδέεται πλέον όχι μόνο με την τρομοκρατική επίθεση, αλλά και με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν στην περιοχή μετά την καταστροφή.

protothema.gr