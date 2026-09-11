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Για τα κρίσιμα λεπτά κατά τα οποία κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ένας από τους τρεις διασώστες που έσπευσαν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Ο διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο Star, περιέγραψε τα πρώτα λεπτά της προσπάθειας με τον ασθενή, για τον οποίο οι διασώστες δεν είχαν ενημερωθεί ότι επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Στα πρώτα ένα-δύο λεπτά, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε από τους γιατρούς που βρίσκονταν στην κλινική, καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν το γνωρίζαμε, δεν είχε διαβιβαστεί αυτό το στοιχείο».

«Μας το είπαν οι γιατροί. Εμείς, πάνω στην ανάγκη μας να μπούμε κατευθείαν στο πρωτόκολλο και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, δεν κοιτάξαμε πρόσωπο».

«Ήταν ήδη σε καρδιακή ανακοπή»

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος περιγράφει και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασαν οι διασώστες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο τραγουδιστής δεν είχε τις αισθήσεις του.

«Ήταν ήδη σε καρδιακή ανακοπή», υποστηρίζει.

«Το χρώμα του ήταν όπως είναι το χρώμα ενός ανθρώπου που είναι σε ανακοπή. Προφανώς ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του διασώστη, οι γιατροί τούς ανέφεραν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσέλθει προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία και ότι, πριν αυτή ξεκινήσει, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

«Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες. Ήταν λιγομίλητοι. Δεν μας είπαν κάτι παραπάνω. Μας είπαν ότι πήγε να κάνει μια θεραπεία εκεί ο άνθρωπος και, πριν ξεκινήσει, έπεσε σε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκίνησαν και οι ίδιοι προσπάθειες αναζωογόνησης».

cnn.gr