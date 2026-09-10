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Βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από τα μαθητικά του χρόνια, ήρθε στο φως, δείχνοντας τον γνωστό τραγουδιστή να ερμηνεύει Γιάννη Πάριο σε μια σχολική γιορτή.

Ο καλλιτέχνης, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή, είχε δείξει από μικρή ηλικία την αγάπη του για τη μουσική και το τραγούδι. Αυτό αποτυπώνεται για ακόμη μία φορά σε ένα απόσπασμα που κοινοποίησε την Πέμπτη ένας συμμαθητής του Γιώργου Μαζωνάκη, από τη Νίκαια, όπου μεγάλωσε και πήγε σχολείο.

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο Απόστολος Καζακίδης, ο τραγουδιστής εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, φορώντας λευκό πουκάμισο και έχοντας ένα πουλόβερ τυλιγμένο στους ώμους του, να κρατά με άνεση το μικρόφωνο και να ερμηνεύει το «Σαν Τρελό Φορτηγό» του Πάριου, ενώ ένας συμμαθητής του τον συνοδεύει στο πιάνο.

Το απόσπασμα καταγράφηκε το 1990, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την πενθήμερη εκδρομή του Λυκείου. Ο συμμαθητής του εκλιπόντος καλλιτέχνη συνόδευσε τη δημοσίευσή του με ένα μήνυμα, με το οποίο θέλησε να τον αποχαιρετίσει και να μοιραστεί μια ανάμνηση από τα μαθητικά τους χρόνια. Όπως έγραψε: «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990».

Δείτε το βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου είχε προγραμματίσει θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Η κλινική ειδοποίησε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε διασώστης με μοτοσικλέτα, ξεκινώντας άμεσα ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από τους γιατρούς, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.

prototheama.gr