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Με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,70% αυξήθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο την περίοδο 2022–2025, σύμφωνα με το νέο Δελτίο του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τομέας της ενημέρωσης και επικοινωνίας ξεχώρισε για τις επιδόσεις του, ενώ η γεωργία κατέγραψε υποχώρηση τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στις πραγματικές αμοιβές.

Την ίδια περίοδο, η πραγματική αμοιβή της εργασίας στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε κατά 1,30% ετησίως, όταν υπολογίζεται με βάση τις τιμές παραγωγής κάθε τομέα, και κατά 1,95%, όταν προσαρμόζεται με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).

Στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας, ο οποίος περιλαμβάνει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), η παραγωγικότητα αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,51% την περίοδο 2022–2025. Η πραγματική αμοιβή της εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο ενισχύθηκε κατά 10,37% με βάση τις τιμές παραγωγής και κατά 9,93% με βάση τον ΔΤΚ.

Αντίθετα, στη γεωργία καταγράφηκε μέση ετήσια μείωση της παραγωγικότητας κατά 4,06%. Οι πραγματικές αμοιβές υποχώρησαν κατά 1,83% με βάση τις τιμές παραγωγής και κατά 0,74% με βάση τον ΔΤΚ.

Σε βάθος τριακονταετίας, την περίοδο 1996–2025, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,44%. Η αύξηση των πραγματικών αμοιβών ήταν χαμηλότερη, στο 1,10% με βάση τις τιμές παραγωγής και στο 1,12% με βάση τον ΔΤΚ.

Την υψηλότερη αύξηση παραγωγικότητας στη συγκεκριμένη περίοδο κατέγραψε η ενημέρωση και επικοινωνία, με 5,27% ετησίως. Ακολούθησαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με 2,33% και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1,61%.

Στον αντίποδα, αρνητικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς κατέγραψαν η γεωργία, δασοκομία και αλιεία, με −0,90%, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με −0,84%, οι τέχνες και άλλες υπηρεσίες, με −0,82%, και οι κατασκευές, με −0,10%.

Παρόμοιες αποκλίσεις προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη Συνολική Παραγωγικότητα (Total Factor Productivity – TFP), οι οποίες καλύπτουν στοιχεία έως το 2024. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησής της διαμορφώθηκε στο 0,99% για το σύνολο της οικονομίας, έναντι 4,38% στην ενημέρωση και επικοινωνία. Αρνητικοί ρυθμοί καταγράφηκαν στη γεωργία, στις κατασκευές, στη βιομηχανία και στις τέχνες και άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, «οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα έχουν συγκεντρωθεί σε σχετικά μικρό αριθμό τομέων», ενώ «η σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και αμοιβής της εργασίας διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των τομέων της οικονομίας».

Το Κέντρο επισημαίνει ότι «η σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, τη μακροχρόνια αύξηση των εισοδημάτων από εργασία και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου».

Τα ευρήματα υποδηλώνουν, κατά το ΚΟΕ, ότι τα οριζόντια μέτρα πολιτικής ενδέχεται να μην επαρκούν. Κρίνονται επομένως αναγκαίες παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και στις επιδόσεις κάθε τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ