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Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Κίνας, με τραγικό απολογισμό 20 νεκρούς, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Συνολικά 42 άτομα βρίσκονταν στο Ocean Melody, το οποίο βρισκόταν υπό επισκευή στην πόλη Τσινγκτάο – έναν σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο στις βορειοανατολικές κινεζικές ακτές, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Δώδεκα επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια, ενώ πέντε άλλοι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.
Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, εξέδωσε «σημαντικές οδηγίες» για την επείγουσα διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης για τους αγνοούμενους.