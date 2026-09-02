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Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την απαγόρευση απόπλου σκαφών από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για την υποχρεωτική μετακίνησή τους σε ασφαλές καταφύγιο ή λιμάνι, αποφάσισε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, ως ενδιάμεσο μέτρο μέχρι την ίδρυση της Ακτοφυλακής, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, αποφασίστηκε επίσης όπως το Υφυπουργείο εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής για τα αγκυροβόλια, υπό την Προεδρία του Υπουργείου Ναυτιλίας με μέλη όλες τις σχετικές κρατικές και άλλες υπηρεσίες, η οποία θα εξετάσει συνολικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τους όρους παραμονής των σκαφών, καθώς και την περισυλλογή και ορθή διαχείριση αποβλήτων, με στόχο τον ενιαίο συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα με σαφείς αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Επιτροπή για τα αγκυροβόλια, η σύσταση της οποίας θα προωθηθεί άμεσα, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας, της Λιμενικής Αστυνομίας και τοπικών αρχών.

ΚΥΠΕ