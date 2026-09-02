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Είναι γνωστό πως οι μεταναστευτικές πολιτικές που ακολουθούν οι χώρες της ΕΕ δεν είναι πλήρως ταυτισμένες μεταξύ τους σε κάποια σημεία και πως γενικότερα η ενωσιακή πολιτική στο μεταναστευτικό έχει μεν αυστηροποιηθεί, αλλά παραμένει αναποτελεσματική και σε πολλές περιπτώσεις τυφλή και απάνθρωπη.

Μια τέτοια περίπτωση φέρνει σήμερα στο φως ο Guardian, δημοσιοποιώντας την περίπτωση Βρετανού, ηλικίας 34 χρόνων, ο οποίος ζει μόνιμα από τα 10 του στη Σουηδία, σπούδασε και εργαζόταν εκεί έως πρόσφατα, που το σουηδικό κράτος αποφάσισε να τον απελάσει. Και τον απέλασε! Παρ’ ότι όλη η ενήλικη ζωή του αναλώθηκε στη Σουηδία και παρ’ ότι πρόσφατα επισημοποίησε με γάμο τον δεσμό του με Σουηδέζα εκπαιδευτικό (στη φωτογραφία του Guardian εμφανίζονται οι δυο τους).

Ο Τζον Σέλερς, γράφει ο Guardian, κλήθηκε να φύγει από τη Σουηδία, παρά το γεγονός ότι έζησε εκεί για 24 χρόνια, καθώς πλέον δεν θεωρείται «κοινοτικός» πολίτης. Και είναι μόνο μία από αρκετές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

«Ήρθε η ώρα ο κόσμος να μάθει πώς αντιμετωπίζονται οι Βρετανοί εδώ και ήρθε η ώρα να δείξουμε τι έχει προκαλέσει το Brexit», είπε. «Ειλικρινά, κρατάμε το στόμα μας κλειστό για πολύ καιρό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι διαφορετικές χώρες της ΕΕ έχουν διαφορετικούς κανόνες για τη μετανάστευση, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε συμβεί το Brexit», είπε.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας, Γιόχαν Φόρσελ, εξετάζει αίτημα του Σουηδού βουλευτή Χόκαν Σβένελινγκ για αναθεώρηση της προσέγγισης του κράτους προς τους Βρετανούς κατοίκους της Σουηδίας, μετά το Brexit.

INS